رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقي محافظ سوهاج في بداية جولته بالصعيد | صور

التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، اليوم الأربعاء، اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، وذلك بديوان عام المحافظة، في بداية جولته بمحافظات الصعيد.

وذلك في إطار تعزيز العمل المشترك، ودعم ثقافة التنمية والعمل المجتمعي بمحافظة سوهاج.

جاء اللقاء بحضور الدكتور كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمجتمعية بالمحافظة.

كما ضم الوفد المرافق لرئيس الطائفة الإنجيلية كلًّا من القس أمير ثروت، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي السابق وراعي كنيسة مشطا، والدكتور القس اسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بالسنودس، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والقس يوسف منير، رئيس مجمع سوهاج بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ هاني صبحي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس مايكل يعقوب، راعي الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، إلى جانب عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، بجانب قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

دعم قيم المواطنة

ورحب محافظ سوهاج برئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق، مشيدًا بالدور الوطني والمجتمعي الذي تقوم به الطائفة الإنجيلية ومؤسساتها المختلفة في دعم قيم المواطنة والسلام الاجتماعي وخدمة المجتمع، مؤكدًا أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة ودعم المواطنين.

وقال اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج: "نرحب بزيارة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له إلى محافظة سوهاج، ونؤكد تقديرنا للدور الوطني والمجتمعي الذي تقوم به الطائفة الإنجيلية ومؤسساتها في دعم المجتمع المصري."

من جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص الطائفة الإنجيلية على التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، بما يدعم جهود التنمية وبناء الإنسان، ويعزز قيم الانتماء والعمل الوطني المشترك.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نعتز بالعلاقات الوطنية التي تجمعنا بمؤسسات الدولة المصرية، ونؤمن بأهمية التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية في دعم التنمية وخدمة المواطنين. وتأتي زيارتنا لمحافظة سوهاج في بداية جولتنا بالصعيد تأكيدًا على اهتمام الطائفة الإنجيلية بالتواجد الفاعل في مختلف المحافظات، ودعم كل الجهود التي تسهم في بناء الإنسان وتعزيز قيم المواطنة والانتماء."

وأضاف: “نثمّن ما نشهده من تعاون وانفتاح حقيقي من قيادات المحافظة، وهو ما يعكس روحًا وطنية مسؤولة تدعم الاستقرار والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للجميع.”

وخلال اللقاء، استعرض وفد قيادات الطائفة الإنجيلية النشاط التعليمي لمدارس الأمانة التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، إلى جانب متابعة مستجدات العمل والخدمات التعليمية بالمحافظة. كما استعرضت قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية أبرز أنشطة الهيئة بمحافظة سوهاج، خاصة في مجالات دعم مبادرة "ازرع"، والمشاركة في مشروعات "حياة كريمة"، وبرامج التنمية المحلية، وتمكين ودعم ذوي الإعاقة، إلى جانب جهود تعزيز الحوار والعيش المشترك وترسيخ قيم المواطنة.