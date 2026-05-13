الأنبا باسيليوس يلتقي مسئولي الأنشطة والخدمات بكنيسة مار جرجس بمنسافيس

التقى نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مسئولي الأنشطة، والخدمات، بكنيسة مار جرجس، بمنسافيس.

المواظبة على الصلاة

شارك في اللقاء الأب إشعياء مكرم، راعي الكنيسة، بحضور الأب ميخائيل صبحي، راعي كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا، بالقرية، حيث استمع صاحب النيافة إلى جميع الآراء، والمقترحات، والمعوقات من قِبل الحاضرين، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا أهمية التفاني في الخدمة.

كذلك، أوصى الأب المطران مسئولي الأنشطة الكنسية ضرورة المواظبة على الصلاة، والالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية، مختتمًا كلمته ببعض التوصيات الرعوية.