البابا تواضروس في إذاعة كرواتيا: مصر نموذج للتعايش والمحبة

أجرت محطة الراديو الكرواتية "راديو كرواتيا" حوارًا مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في إطار زيارته الحالية لكرواتيا التي بدأت يوم السبت الماضي.

أجرت الحوار الإذاعية الكرواتية أنَّابيلِّلا ليكوف، وتناول خلاله العديد من الملفات، أبرزها الغرض من زيارته لكرواتيا، وتاريخ الكنيسة القبطية وأوضاع المسيحيين في مصر، ورأيه في الاضطهاد الذي يتعرض له المسيحيون في بعض المناطق في العالم، والعلاقات مع الكنيسة الكاثوليكية.

وأشار قداسته خلال الحوار إلى أنه يتطلع إلى أن يكون لأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المقيمين في كرواتيا كنيسة ليصلوا فيها. معربًا عن شكره لقيادات الدولة في كرواتيا لاحتضانهم أبناء الكنيسة.

وتحدث قداسة البابا عراقة تاريخ الكنيسة القبطية، وتميزها في العالم المسيحي.

غياب التسامح يزيد الكراهية

وردًا على سؤال عن اضطهاد يقع على المسيحيين في مصر، قال قداسته: "هذا الكلام غير صحيح، الهجمات الإرهابية تعرضت لها الكنائس والمساجد معًا بل وتعرضت لها المنشآت الحكومية أيضًا، الدوله تتعاون جدًا ونحن في مصر في محبة كاملة بين كل المسلمين والمسيحيين".

وعن الاضطهاد الذي يتعرض له المسيحيون في بعض المناطق في العالم، قال قداسة البابا: "من الملاحظ أنه يوجد ازدياد في الكراهية وغياب الحب وأيضًا غياب معايير التسامح لذلك نحن ننادي أن يكون في كل المجتمعات نوع من الحوار من أجل السلام"

وعن العلاقة مع الكاثوليك وصف قداسته العلاقة بأنها قوية، وأنها بدأت منذ أكثر من ٥٠ سنة وتوجد جلسات حوار بين الكنيستين منذ أكثر من ٢٠ سنة. وعن تحديد موعد عيد القيامة أشار قداسة البابا إلى أنه في مجمع نيقية المسكوني الأول عام ٣٢٥م. تم التوافق على أن يكون كرسي الإسكندرية هو من يحدد موعد العيد، معربًا عن أمنياته أن يأتي اليوم الذي يحتفل به جميع المسيحيين بعيد القيامة، وإن اختلف موعده من عام لآخر.

وردًا على سؤال حول الخلاف بين بابا الڤاتيكان والرئيس الأمريكي، أجاب قداسته: "إنني قائد روحي ولست قائدًا سياسيًا، ولكن من المهم أن يفهم كلاهما بعضهما البعض"، داعيًا كل القادة أن يعيشوا في سلام وحكمة وهذا مهم لكافة الشعوب.

وعن مصر قال: "مصر هي قلب العالم ونحن نقول عن مصر أنها " أم الدنيا".