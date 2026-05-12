متحدث الصحة يحسم خطورة هانتا واستنساخ كورونا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لا يوجد أي دليل علمي بأننا سوف نستنسخ تجربة كورونا، مضيفا أن فيروس هانتا موجود منذ 50 عاما.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء ، أن فيروس هانتا ينتقل بين البشر ويحتاج اختلاط طويل مع المصاب.

تابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، ان احتمالية العدوى والوباء الجماعي بفيروس هانتا منخفضة جدا، مشيرا إلى أن مصر خالية تماما من هذا الفيروس ومصر آمنة ولا يوجد بها هانتا.