وكيل اقتصادية النواب : الدولة تحدد المستحقين للدعم بدقة عالية

أكد النائب أيمن محسب ، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ، أن الدولة تمتلك قاعدة بيانات قوية للأسر المستحقة للدعم، تتيح تحديد الفئات الأكثر احتياجًا سواء للحصول على دعم عيني أو نقدي بشكل دقيق.

وأوضح محسب، خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON، أن دقة قاعدة البيانات وصلت إلى نحو 95%، ما يساعد في التفرقة بين المستحقين وغير المستحقين للدعم بكفاءة أعلى.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه منظومة الدعم العيني تتمثل في حصول المستحق وغير المستحق على السلع نفسها، باعتبارها سلعًا متداولة في السوق، وهو ما يحد من كفاءة توجيه الدعم بالشكل المطلوب.

وأضاف أن المنظومة تواجه أيضًا تحديات أعباء لوجستية تتعلق بعمليات النقل والتخزين والتوزيع، إلى جانب وجود بعض حالات التسرب من منظومة الدعم، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور سوق موازية أو سوق سوداء يتم فيها تداول السلع بأسعار مختلفة بعيدًا عن القنوات الرسمية.

