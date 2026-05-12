قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحلة الحجر الأسود.. كيف هبط من الجنة وصار رمزًا للتوحيد؟
إعلامي: يوم حزين لهبوط الإسماعيلي.. وتاريخ الدراويش لا يُنسى في الكرة المصرية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 13 مايو 2026 صحيًا وعاطفيًا ومهنيًا
رأفت هندي: أفريقيا تشهد حراكًا لبناء سياسات ذكاء اصطناعي تخدم الأولويات التنموية للقارة
بعد وفاة عبدالرحمن أبوزهرة.. صلاح عبدلله في رسالة مؤثرة: «مش عايزكم تزعلوا عليا أوي.. كفاية نص ساعة»
شخصياته سكنت وجداننا.. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تنعى عبدالرحمن أبو زهرة برثاء مُثير للجدل
زلزال بقوة 4.6 ريختر .. هزة استمرت 10 ثوانٍ تثير القلق في إيران
كيفية التصالح على مخالفات البناء
إيران تبرر التسلل إلى جزيرة كويتية بـ"عطل ملاحي".. وتصعيد خليجي واسع ضد طهران
إداله دهب بـ10 مليون ومخدش جنيه واحد | قصة صادمة لـ كمين جواهرجي الإسكندرية
محمد صلاح يثير جدلا واسعا بعد تصرفه مع مشجع مصري.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

الكاتبة الصحفية/ هند عصام
الكاتبة الصحفية/ هند عصام
هند عصام

مازلنا فى طريقنا للعودة وما زال الحديث مستمر عن ملكات مصر الفرعونية القديمة اللاتى لم نتحدث عنهم من قبل و كنا قد تحدثنا الأسبوع الماضي عن  الملكة سات آمون أما هذا الأسبوع فقد آن الأوان للحديث عن  الملكة أحمس مريت آمون، وهنا يجب علينا أن نتوخى الحذر وألا يختلط علينا الأمر  فهناك أيضا الملكة مريت آمون أبنة الملك رمسيس الثاني والملكة نفرتارى وتتفق مع ملكة هذا الأسبوع فى الأسم وبالإضافة أيضا لاسم الأم.


أما الملكة أحمس ميريت آمون هي ملكة مصرية قديمة غير حاكمة أو زوجة ملك عاشت خلال أوائل الأسرة الثامنة عشرة، وقد كانت شقيقة وزوجة الملك أمنحتب الأول، وتوفيت شابة (في الثلاثين من عمرها تقريباً) ودفنت في المقبرة TT358 في منطقة الدير البحري.

كانت الملكة أحمس مريت آمون ابنة الملك أحمس الأول والملكة أحمس نفرتاري، وأصبحت الزوجة الملكية العظمى لشقيقها الملك أمنحتب الأول. كما تولت الملكة أحمس مريت آمون منصب زوجة آمون وراثةً عن والدتها الملكة أحمس نفرتاري.

وحظيت الملكة أحمس ميريت آمون بألقاب عديدة منها 
زوجة الإله و سيدة الأرضين و سيدة الأرضين كلهما ، و الزوجة الملكية العظيمة.والمتحدة مع التاج الأبيض.وابنة الملك وأخت الملك و أم الملك (وجد في مصادر لاحقة على عصرها رغم أنها لم تكن أماً لملك.)


أما بالنسبة لتماثيلها و صورها فقد تم اكتشاف تمثال من الحجر الجيري لهذه الملكة من قبل المستكشف الإيطالي جيوفاني بلزوني بينما كان يعمل في الكرنك في عام 1817.

وتم تصوير الملكة أحمس مريت آمون في مقبرة أنحور خعو رئيس العمال في دير المدينة (TT359) الذي يعود إلى عهد الأسرة العشرين باعتبارها واحدة من «أسياد الغرب». وهي تظهر في الصف العلوي خلف الملكة أعح حتب الأولى وأمام الملكة سات آمون (الرابعة من اليمين).

وبالنسبة لمدفنها تم اكتشاف موميائها في الدير البحري في المقبرة TT358 في عام 1930 بواسطة هربرت يوستيس وينلوك. وتم العثور على المومياء في تابوتين من خشب الأرز وصندوق خارجي من عجينة الورق المقوى (كارتوناج). 


وقد أعيد دفن موميا الملكة بواسطة الكهنة الذين وجدوا قبرها وقد خربه اللصوص. ويبدو أنها توفيت عندما كانت صغيرة نسبيا، مع وجود أدلة على إصابتها بالتهاب المفاصل والجنف.

والتابوت الخارجي (الموجود الآن في المتحف المصري بالقاهرة، JE 53140) بطول أكثر من ثلاثة مترات ومصنوع من ألواح خشب الأرز التي ضُمت إلى بعضها و تم نحتها لسمك موحد في جميع أنحاء التابوت، والعينان والحاجبان مطعمة بالزجاج. وتم نحت و حني جسم التابوت بعناية مع رسم منحنيات عليه باللون الأزرق لخلق إيحاء بوجود الريش المميز لهذه الفترة على التوابيت، وكان التابوت مغطى بالذهب الذي تم تجريده منه في العصور التالية على عصرها. والتابوت الداخلي أصغر، ولكن لا يزال أكبر من 180 سم.

كما كان التابوت الداخلي مغطى بالذهب كالخارجي ولكن تم تجريده من هذا المعدن النفيس مثل الخارجي أيضاً. وكانت المومياء قد أعيد لفها بعناية خلال عهد بينوزم الأول. وتسجل النقوش أن الكتان المستخدم في إعادة الدفن تم في العام 18 من حكم بينوزم بواسطة كاهن أمون الأكبر مساهرتا ابن بينوزم الأول. وقد جرت عملية إعادة الدفن في العام 19، الشهر 3 من فصل الشتاء، يوم 28.

مريت آمون الملك رمسيس الثاني الملكة نفرتارى الملكة أحمس ميريت آمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة ارشيفية

هل تصرف معاشات يونيو قبل إجازة عيد الأضحى ؟ وموعد الزيادة الجديدة

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

مشغولات ذهبية

"غير مقبول على الإطلاق".. سر هبوط أسعار الذهب الآن في الأسواق

الدولار

تخطى الـ 53 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن في مصر

عداد الكهرباء

للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية

ترشيحاتنا

السفينة "MT Eureka"

زوجة أحد المختطفين بالصومال: القراصنة سمحوا لزوجي بمكالمتي دقيقة واحدة فقط

القمة الأفريقية

السفيرة منى عمر: مشاركة مصر في القمة الإفريقية إيجابية وهامة جدًا

القوارض

استشاري حساسية ومناعة: انتشار فيروس هانتا بين البشر ليس أمرًا سهلاً

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | إهمال علاج اللثة يهددك بمضاعفات خطيرة .. أعراض مبكرة للخرف والزهايمر تظهر أثناء الكلام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أدوية جديدة تخفف أعراض سن اليأس .. بدون آثار العلاج الهرموني

دواء جديد يعالج أعراض سن اليأس دون هرمونات
دواء جديد يعالج أعراض سن اليأس دون هرمونات
دواء جديد يعالج أعراض سن اليأس دون هرمونات

20 صورة من العرض الخاص لفيلم أسد .. شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

علامات خفية.. تحذير من أعراض مبكرة للخرف والزهايمر تظهر أثناء الكلام

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

المزيد