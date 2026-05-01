شخصياته سكنت وجداننا.. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تنعى عبدالرحمن أبو زهرة برثاء مُثير للجدل

أثارت المتحدثة الرسمية باسم الجيش الإسرائيلي، كابتن إيلا، حالة من الجدل بعد نعيها الفنان المصري الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، الذي توفي مساء الإثنين عن عمر ناهز 92 عامًا، عقب صراع طويل مع المرض.

ونشرت كابتن إيلا، عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، مجموعة صور أرشيفية للفنان الراحل، وأرفقتها برسالة نعي قالت فيها: «يرحل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، لكن الشخصيات التي سكنت وجداننا لن ترحل أبدًا».

وأضافت: «من المعلم سردينة في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، إلى عشرات الأدوار التي شكّلت ذاكرة أجيال كاملة، ظل حضوره مختلفًا، وبقي صوته جزءًا من تفاصيل البيوت العربية».

كما أشارت إلى متابعة الأعمال الفنية المصرية داخل إسرائيل، قائلة: «حتى في إسرائيل، وعلى القناة الإسرائيلية الأولى، كنا ننتظر المسلسلات والأفلام المصرية التي أصبحت جزءًا من ذاكرة المنطقة، وكان عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من الوجوه التي لا تُنسى».

وأثار المنشور تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات الرافضة لما كتبته، وهاجم عدد من المتابعين تصريحاتها، معتبرين أن مواقف الفنان الراحل وأعماله الفنية كانت تحمل انتقادات واضحة لإسرائيل.