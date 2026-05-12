الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

السجن المشدد للمتهمين باستغلال محررات مزورة منسوبة للهيئة العامة للتأمين الصحي

محكمة

اصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها غيابيًا بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانتهم بتكوين تشكيل استغل محررات مزورة منسوبة للهيئة العامة للتأمين الصحي للاستيلاء على أدوية ومستلزمات طبية مخصصة لمرضى السكري، بلغت قيمتها أكثر من 186 ألف جنيه.

واوضحت اوراق القضية رقم 707 لسنة 2025 جنايات الدرب الأحمر، والمقيدة برقم 2383 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة.


واستندت النيابة للمتهمين تهم تزوير 13 كارنيه تأمين صحي و14 بطاقة علاجية منسوبة للهيئة العامة للتأمين الصحي، واستخدامها في استخراج أدوية دون وجه حق.


وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول، ويعمل معاون خدمة بالتأمين الصحي، استغل طبيعة عمله لتسهيل ارتكاب الواقعة، بينما حصل المتهم الثاني على أسماء طلاب من كشوف نجاح مدارس مختلفة، وألصق عليها صورًا شخصية لأشخاص آخرين، في حين قدمت المتهمة الثالثة أوراقًا وتشخيصًا طبيًا يخص ابنتها المصابة بمرض السكري، لاستخدامها ضمن المستندات المزورة.


وأضافت التحقيقات أن المتهمين قدموا تلك المحررات لطبيب التكرار بعيادة المحمدية التابعة للتأمين الصحي، لإثبات إصابة أشخاص غير حقيقيين بمرض السكري، ما أسفر عن استخراج 42 روشتة علاجية وصرف كميات من الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بصورة غير قانونية.

