قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: عدد كبير من الدول بات ينفق على خدمة الدين أكثر من الصحة والتعليم
وزير الصحة: ما يميز التمريض المصري الجمع بين العلم والمهارة والإنسانية
صورة تذكارية للقادة المشاركين في قمة أفريقيا - فرنسا المنعقدة بالعاصمة الكينية
برشلونة يؤمّن مشروعه بعد التتويج.. تجديد عقد هانز فليك حتى 2028
الرئيس السيسي: مصر تقدم حوافز جاذبة للاسـتثمار بالتوازي مع تطوير بنيتها التحتية
الرئيس السيسي: يجب تبني رؤية شاملة تعالج معضلة تمويل التنمية
مورينيو يطرق أبواب البرنابيو من جديد.. مشروع إنقاذ أم مغامرة أخيرة في ريال مدريد؟
مهيب يفجر مفاجأة: استمرار إمام عاشور مرتبط بمساواته بـ زيزو
الغيرة والحسد دفعها للإجرام.. الإعدام شنقا لموظفة في حضانة أنهت حياة ابنة جارتها بالفيوم
حمزة عبد الكريم.. ورقة برشلونة الرابحة في معركة الريمونتادا الحاسمة
الرئيس السيسي: مصر تواصل برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي
بسبب قضية مواريث .. الشيوخ يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب محمد لطفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الحقد والحسد على جارتها.. ننشر مرافعة النيابة العامة في محاكمة موظفة حضانة أنهت حياة رضيعة بالفيوم

عبدالله إبراهيم المغربي وكيل النائب العام خلال مرافعته أمام محكمة جنايات الفيوم
عبدالله إبراهيم المغربي وكيل النائب العام خلال مرافعته أمام محكمة جنايات الفيوم
إيهاب عمر

“أقف اليوم أمام عدلكم وقلبي يتعصره الألم ولساني يرتجف هولا لأعرض إليكم فصلا من فصول الظلم نحن أمام جريمة تحالفت فِيها المتهمة الماثلة أماكم مع الشيطان صدق فيها قول الشاعر ”كنت فتى من جند إبليس .. فارتقى بي الحال حتى صار إبليس لي جنديا".

بهذه الكلمات بدأ عبد الله إبراهيم المغربي وكيل النائب العام مرافعته خلال محاكمة موظفة في حضانة متهمة بقتل رضيعة جارتها وسرقة قرطها الذهبي بمحافظة الفيوم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أدهم إبراهيم عبد السلام رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج و محمد عبد التواب إبراهيم الرئيسان بالمحكمة و ادهم دويدار عبد الحميد عضو المحكمة.


وقال المغربي في مرافعته " فالتسمح لي عدالتكم أن اصور لكم واقعة قتل المجني عليها " سما. م . ج " منذ بداية حيتها وحتى دخولها لحدها اسمحوا لي أن أجسد الواقعة كما وقعت واظهر إليكم الخفايا كما بدأت وانكشفت أصور واقعة قتلها كما وقعت
المجني عليها الطفلة " سما "ولدت في العام الثاني والعشرين من بعد ألفين في قرية رقية ابجيج بمحافظة الفيوم رقية يعم فيها الأمن والأمان والاطمئنان فكانت بنت العامين لم تبلغ الحلم ولمن يجرى عليها القلم كانت تلهو و تلعب في الصباح وتخلد لنومها بجوار أمها في المساء. وكانت لام المجني عليها جارة تدعي " جيهان كانت تعاملها بالإحسان كما وصها النبي العدنان. لكن هل روت المتهمة " جيهان " ذلك الإحسان بالإحسان ؟؟ كلا سيدي الرئيس بل قامت " جيهان " على عقد العزام وتبيت النية على قتل النفس البرية و اعتمدت لذلك خطة ذكية بعد أن فكرت فيها بروية ودبرت لقتل الطفلة البرية .

واستكمل وكيل النائب العام مرافعته قائلا: المتهمة " جيهان "في ريعان حيتها تقيم بالمنزل الملاصق للمجني عليها وتعمل في حضانة لرعاية الأطفال تعلمت فيها كيف تربيهم و كيف تعلمهم و كيف تلاعبهم رزقها الله من الأولاد ولد وابتلها فيه بمرضا لم يأذن الله رفع ضره لحكمة يعملها الله القدير. هل رضيت " جيهان " بما كتبه الله لها ؟ كلا سيدي الرئيس. بل ظلت تحقد و تحسد جارتها أم المجني عليها التي رزقها الله من الأولاد ثلاثة أصغرهم وأجملهم وقرة عينها المجني عليها " سما " فهي البنت البريئة .فكانت المتهمة كلما شاهدت الطفلة المجني عليها " سما " تلهو ويلعب حسدتها وحقدت على أمها أضمرت وأوغرت وازوات في قلبها الضغائن قبل تلك الطفلة البريئة وتناست المتهمة قول الله تعالى " يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا " 
الم تعلمي أن الرزق كله بيد الله وما علينا إلا الرضا والتسليم بقضاء وأمر الحكيم ؟! وذكرني قول الشاعر في أبياته " يا حسدا لي على نعمه ..أتدري على من إساءات الأدب ..اساءت على الله في حكمة ..بأنك لم ترضى لي ما وهب ..فأخذاك ربي بان فادني .. وسد عليك باب الطلب.

هل اكتفت جيهان بالحسد والحقد على أم المجني عليها ؟؟ ..كلا بل حال مرورها بضائقة مالية عقدت العزم وبينت النية بعد أن فكرت بروية واعدت لذلك خطية ذكية

وإذ شاهدت المجني عليها حال لهوها بمفردها أمام مسكنها الملاصق لها استدرجتها لمسكنها حال خلو الطريق من المارة وصعدت بها لمكان إقامتها واستغلت في ذلك صغر سنها وطيبه قلبها ولجئت في ذلك لطبيعة عملها وما أن ظفرت بها قامت بالانقضاض عليها قابضة على أنفاسها ولم ترعي صغر سنها وحرمة جوارها ولا طبيعة عملها.فما كان للطفلة المجني عليها " سما " عندما أحست بالموت إلا صرخت بالآهات تلو الآهات وكان لسان حالها يقول" ما الذي أتي بي إلى هنا .. ما الذي فعلته لتفعلي بي لتقتليني .. أين أمي.. أين أبي" .. هل استضعف ذلك المشهد قلب المتهمة ؟ هل عادت المتهمة عن فعلها ؟؟ كلا والله بل استمرت بالضغط على أنفاس المجني عليها حتى أزهقت روح الصغيرة البريئة ولم تعي إلى صغر سنها ولا إلى صوت آهاتها. هل اكتفت بذلك المتهمة جيهان ؟ كلا بل قامت بسرقة أقراطها وانتزعتهم من أذنها بعدما تأكدت من إزهاق روحها .وهل اكتفت المتهمة بإزهاق روحها وسرقة أقراطها ؟؟ كلا والله بل قامت بعد ذلك بإخفاء جثمنها ثم قامت بعد ذلك بإلقاء جثمنها وهي ذهبه إلى عملها . فان هذا المتهمة يعجز اللسَانُ عَنْ وَصْفِها وَالْقَلَمَ عَنْ رسمها فما أحوجني اليوم أن أجد لها وصف يسع لجريمتها النكراء تجردت من الإنسانية فكانت جريمة شيطانه لا توصف بلسان بشرية

وتابع : هنا أقول للمتهمة " جيهان " لما استدرجتها ولما خطفتيها ولما خنقتيها و لما قتلتيها ولما سرقتيها ولما ألقيت بها بعد أن اخفيتيها أهذا هو حق الجار بالجار كما وصى النبي المختار ؟ 

واستكمل وكيل النائب العام مرافعته قائلا :" كلما دار بخلدي وتذكرت ما جرى لهذه الطفلة استشاط عقلي غضبا وزرفت عيوني دمعا ونزف قلبي دماء ولعلكم تشاطروني الإحساس ؟ انه لحادث مؤلم .. مؤلم في واقعته .. ثقيل على النفس في أحداثه وكأنها أوزار على عواتقنا


وتابع : أصبحت قرية ابجيج بعد أن كان يعم فيها الأمن والأمان والاطمئنان باتت يسودها الظلم والظلام بعد ما قتلت فيها الطفلة البريئة على يد من خلعت ثوب الإنسانية ولبست ثوب الشيطانية. مرت الأيام والأيام وعاشت " جيهان"  عيشة هنية بعد أن قتلت نفسا بريئة فكانت ترى أهل المجني عليها " سما " وعينهم فاضت من الدمع وقلوبهم نزفت من الحزن فكانت توسيهم بمثابة الجارة الملاصق لهم الناصحة لهم وظنت إنها كانت بريئة وأفلتت بخططها الذكية التي فكرت فيها بروية ونسيت رب البرية فأراد الله أن يكشف جريمتها النكراء فهو الذي يمهل ولا يحمل .
وكان المحام العام لنيابات الفيوم أحال المتهمة " جيهان . ر . أ " إلى محكمة الجنايات ووجهت النيابة العامة للمتهمة بأنه في غضون شهر يوليو عام 2024 بناحية قرية ابجيج دائرة مركز الفيوم قتلت المجني عليها " سما . م . م " عمدا مع سبق الإصرار اثر كرهها وبغضها وحقدها لوالدة المجني عليها إذ كلما شاهدت الطفلة تلهو أضمرت وأوغرت وازدات في قلبها الضغائن قبل تلك الطفلة البريئة فبيتت النية وفكرت بروية وعقدت العزم المحقق على إزهاق روحها وإذ شاهدت المجني عليها حال لهوها بمفردها أمام مسكنها الملاصق لها استدرجتها لمسكنها حال خلو الطريق من المارة وصعدت بها لمكان إقامتها وقامت بالانقضاض عليها قابضة على أنفاسها ولم تأخذها بها رحمة ولا شفقة واستغلت صغر سنها وقلة حيلتها حتى فاضت روح تلك البريئة وارتبطت الجناية بالجنحة حيث قامت المتهمة بسرقة القط الذهبي الخاص بالمجني عليها.


وتوصلت تحريات العقيد معتز عبد المنجي عبد المنعم ، مفتش مباحث مركز شرطة الفيوم إلى ارتكاب المتهمة لواقعة قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار وسرقة قرطها الذهبي ، اثر كرهها وبغضها وحقدها لوالدة المجني عليها ، إذ كلما شاهدت الطفلة المجني عليها تلهو ، أضمرت وأوغرت وازدادت في قلبها تلك الضغائن قبل تكل الطفلة البريئة ، وحال مرورها بضائقة مالية زين لها الشيطان سوء عملها، بان بيتت النية وتفكرت بروية وعقدت العزم المحقق على إزهاق روحها وأعدت مخططا بعد ما قلبت الأمور على وجهها، وتحينت الزمان المناسب لارتكاب فعلها ، إذ استدرجت الطفلة عليها الحجز عليها حال لهوها لمسكنها وقامت بالانقضاض عليها قابضه على أنفاسها ، حتى فاضت روح تلك البريئة وما إن تيقنت بوفاتها ، انتزعت قرطها الذهبي من إذنيها ، وقامت بوضع جثمان المجني عليها بجوال ووضعتها بمسكنها لصبيحة اليوم التالي ثم ألقت بها بمكان العثور عليها.

الفيوم أخبار الفيوم محكمة الجنايات جنايات الفيوم جريمة قتل وكيل النائب العام نيابة الفيوم مركز شرطة الفيوم مرافعة النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

حفيدة عبدالرحمن ابو زهرة

أدعوا لعائلتنا .. حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة تنعيه برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

عصام فريد

بعد رفض أول طلب رفع حصانة.. الشيوخ يرفع جلساته إلى 8 يونيو

محمود مسلم

محمود مسلم: الطيران معضلة حقيقية في مواجهة وعد الـ 30 مليون سائح

داليا الأتربي

برلمانية: تشغيل مونوريل شرق النيل يعكس خطط الدولة لبناء منظومة نقل حديثة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية بالمجان للكشف على الأسر الأولى بالرعاية بالمستشفى الجامعي

أورمان الشرقية
أورمان الشرقية
أورمان الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مشروع المخابز الآلية بالزقازيق ويطمئن على جودة الخبز المدعم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيلم القبلة الكهربائية.. الاستعدادات النهائية لافتتاح مهرجان كان

استعدادات مهرجان كان السينمائي الدولي
استعدادات مهرجان كان السينمائي الدولي
استعدادات مهرجان كان السينمائي الدولي

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد