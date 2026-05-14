مجدي البدوي لوفد صيني: التنظيم النقابي المصري مستقل ويمول من اشتراكات العمال

استقبلت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، وفدا من اتحاد عمال مقاطعة خونان الصينية، في إطار تعزيز التواصل والتنسيق النقابي بين الجانبين المصري والصيني بشأن القضايا العمالية المشتركة والتحديات التي تواجه العمال في البلدين.

وأكد الوفد الصيني خلال اللقاء أهمية توسيع مجالات التعاون النقابي بين مصر والصين، وتبادل الخبرات في الملفات المتعلقة بحقوق العمال وآليات مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بسوق العمل.

من جانبه، شدد مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، على أن التنظيم النقابي المصري يتمتع بالاستقلالية الكاملة، ولا يسمح بأي تدخل إداري في شؤونه النقابية أو آليات عمله.

التنظيم النقابي يمول من اشتراكات العمال

وأوضح البدوي، أن المصدر الأساسي والوحيد لتمويل التنظيم النقابي يتمثل في اشتراكات الأعضاء من العمال، مشيرا إلى أن أموال الاشتراكات يتم توجيهها إلى استثمارات آمنة بما يضمن الحفاظ على حقوق الأعضاء ودعم الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف أن النقابي يمثل "محامي العامل"، حيث يتصدى للمشكلات التي تواجه العمال سواء عبر التفاوض مع أصحاب الأعمال، أو من خلال اللجوء إلى المحكمة العمالية، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات العمل الجماعية التي تحفظ حقوق الطرفين.

وأشار إلى أن قانون النقابات العمالية منح النقابيين الحق الكامل في ممارسة دورهم، كما وفر لهم الحماية القانونية في مواجهة أي محاولات للتضييق على العمل النقابي أو استهداف النقابيين من بعض أصحاب الأعمال.

وفي ختام اللقاء، دعا البدوي الوفد الصيني إلى زيارة عدد من المواقع النقابية المصرية، للتعرف عن قرب على قوة التنظيم النقابي المصري ودوره في تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن الحفاظ على الحقوق والالتزام بالواجبات داخل بيئة العمل.