قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير بريطاني يزور غرب البلقان وتركيا استعدادًا لقمة «الناتو»
رئيس الوزراء: هناك توجه استراتيجي للدولة لبناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي
عبد اللطيف: تفعيل شبكة أكاديميات سيسكو بالمحافظات بإشراف التطوير التكنولوجي
41 درجة مئوية.. رفع حالة الطوارئ بسبب الموجة الحارة في الوادي الجديد
سحب مجموعة تشغيلات من أشهر أدوية علاج القيء والغثيان
البيت الأبيض: «ترامب» و«شي» اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا
ساحات المسجد النبوي تستعد بمنظومة هندسية متكاملة لتلطيف الأجواء وخدمة الحجاح
النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" الاستثمار الأفضل في العقار أم الذهب..فيديو
توافق أمريكي صيني على عدم إمتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً
مدبولي: الرخص الدولية خطوة محورية لتمكين الشباب ودمجهم في سوق العمل العالمي
مدبولي : توجه استراتيجي للدولة لبناء جيل ينافس في سوق العمل العالمي
إنقاذ 15صغيرا .. ضبط المتهمين باستغلال الأحداث في التسول وبيع السلع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمر يسن فعله قبل الإحرام.. تعرف عليه

أمر يسن فعله قبل الإحرام
أمر يسن فعله قبل الإحرام
شيماء جمال

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن أمر يسن فعله قبل الإحرام.

وقال الأزهر للفتوى، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”: “من السنة تطييب البدن قبل الإحرام؛ ولا حرج في بقاء أثر الطيب على البدن بعد نية الإحرام والدخول في النسك؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: «كَانَ رَسُولُ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، بَعْدَ ذَلِكَ». [متفق عليه]”.

الوبيص: البريق واللمعان من أثر الطيب.

حكم الاغتسال قبل ارتداء ملابس الإحرام

قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إن الاغتسال قبل الإحرام بالحج أو العمرة سنة وليس بواجب، ومن تركه صحت حجته.

وأضاف «عبد الجليل»، خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون»، أنه لا يجوز أداء ركعتي الإحرام دون وضوء، ولا يجزئ التيمم فيهما، ويجب على المسلم أن ينوى الإحرام عند محاذاة الميقات.
 

ما يستحب للمسلم فعله قبل ارتداء ملابس الإحرام
وأشار إلى أنه يستحب للمسلم قبل ارتداء ملابس الإحرام أن يفعل وهي: أولًا تقليم الأظافر وقص الشارب، وأخذ شعر الإبطين وشعر العانة.

ولفت إلى أنه يستحب ثانيًا: اغتسال بجميع البدن، وإزالة العرق والأوساخ العالقة بالبدن، ثالثًا: الرجل يخلع جميع الملابس المخيطة أو المنسوجة على قدر البدن أو العضو، كالثياب والفنائل والجوارب، ويلبس إزارًا ورداء، ويلبس من النعال ما شاء، ويجوز أن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين.

وتابع: “ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين نظيفين، وأما المرأة فتخلع ما على وجهها من برقع أو نقاب مما خيط للوجه خاصة، وتجعل مكانه خمارًا تغطي به رأسها وتزيل ما على كفيها من القفازين، أما الأمر الرابع، فإنه يستحب بعد الاغتسال يتطيب في بدنه فقط بما تيسر من طيب، ولا يطيب ملابس الإحرام، ثم بعد ذلك ينوي الإحرام”.

وأكد أنه يحظر على المحرم ارتداء المخيط من الثياب، والمقصود به ما فُصِّل على قدر الجسم، كالقميص والسراويل والجُبة ونحو ذلك، لا ما كان فيه خيط أو خياطة كما يفهم البعض، موضحًا أن السنة في حق من يريد الإحرام بالحج أو العمرة لبس رداءين أبيضيّ اللون.

الإحرام النسك تطييب البدن الطيب ملابس الإحرام الاغتسال قبل ارتداء ملابس الإحرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

نجل عبد الرحمن أبو زهرة ووالده

نُفذت في جنازته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لصدى البلد وصية والده

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

حالة الطقس

البسوا قطن واشربوا مياه.. الأرصاد تُحذر المواطنين من أجواء شديدة الحرارة

ترشيحاتنا

منظومة الشكاوي

هيئة الدواء المصرية: التعامل مع أكثر من 15 ألف شكوى واستفسار منذ تفعيل المنظومة الحكومية

بنك التعمير

بنك التعمير والإسكان يشارك في رعاية الملتقى التوظيفي بجامعة Newgiza

صورة ارشيفية

وزير التعليم: ما تحقق اليوم يؤكد امتلاك طلابنا إمكانيات تؤهلهم لسوق العمل

بالصور

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد