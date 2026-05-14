تكليف الدكتور زينهم شيخون قائمًا بعمل عميد كلية الزراعة بجامعة سوهاج

أصدر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، قراراً بتكليف الدكتور زينهم شيخون حسن، الأستاذ بقسم الإنتاج الحيوانى والدواجن بكلية الزراعة، قائماََ بعمل عميد كلية الزراعة، لمدة عام طبقاً للقرار رقم (989) الصادر بتاريخ 13 من مايو لسنه 2026.

وذلك خلفًا للدكتور خلف همام الذى شغل منصب عميد الكلية لعدة سنوات، بذل خلالها جهود ملحوظة ومتميرة على المستويين الأكاديمي والإداري.

وقد هنأ “النعماني”، الدكتور زينهم شيخون على توليه مهام منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والسداد في عمله، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تحرص على اختيار القيادات الأكاديمية ذات الخبرة والكفاءة.

والقادرة على المساهمة في تطوير المنظومة التعليمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، لتخريج كوادر شبابية مؤهلة للقيادة وخدمة الوطن.