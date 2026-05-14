بسبب معاكسة فتاة.. ضبط 5 أشخاص بينهم سيدة في مدينة نصر من جنسية أجنبية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي أحد الأشخاص من إحدى الجنسيات على آخر باستخدام سلاح أبيض بمحافظة القاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأن الواقعة تعود إلى مشاجرة وقعت بتاريخ 9 الجاري بين طرف أول مالك مطعم يحمل جنسية إحدى الدول، وطرف ثانٍ مكون من 4 أشخاص من بينهم سيدة يحملون جنسية ذات الدولة، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وتبين قيام أحد أفراد الطرف الثاني بالتعدي على مالك المطعم باستخدام سلاح أبيض، على خلفية اتهامه له بمعاكسة السيدة محل الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.