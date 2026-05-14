ضبط عاطلين سرقا دراجة نارية من أمام مول بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام شخصين بسرقة دراجته النارية من أمام أحد المولات بالقاهرة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 5 الجاري تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي، باكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان مقيمان بمحافظة الشرقية، كما تم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.