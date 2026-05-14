خلال مأدبة عشاء رسمية.. ترامب يدعو الرئيس الصيني لزيارة واشنطن 24 سبتمبر

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباحثاته مع الرئيس الصيني بأنها إيجابية وبناءة ، مشيرا إلى أن العلاقات مع الصين تنمو منذ تأسيس الولايات المتحدة إلى اليوم.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له خلال مأدبة عشاء رسمية أقامها له نظيره الصيني : لدينا فرصة لإيجاد مستقبل يسوده تعاون وازدهار أكبر مع الصين.

كما دعا ترامب الرئيس الصيني لزيارة الولايات المتحدة في 24 سبتمبر المقبل.

ومن جانبه ، ذكر الرئيس الصيني شي جين بينغ أن زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى بيكين تاريخية ، مشيرا إلى أن نهضة الصين وشعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب.

وذكر الرئيس الصيني أن الولايات المتحدة والصين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة ، داعيا إلى أن الصين والولايات المتحدة يجب أن تصبحا شريكتين لا خصمين.