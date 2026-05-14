الأرصاد تحذّر من حالة الطقس الأيام القادمة : درجات الحرارة في ارتفاع

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً حول حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 15 مايو وحتى الثلاثاء 19 مايو 2026.

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد طقساً معتدلاً في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، مع عودة الأجواء المعتدلة ليلاً في كافة الأنحاء.

الطقس الأيام القادمة في مصر

حول الظواهر الجوية المتوقعة، خلال حالة الطقس الأيام القادمة، يشهد الطقس نشاط شبورة مائية صباحا، حيث حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية صباحية (من 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس الأيام القادمة، نشاط الرياح، حيث تتوقع الهيئة نشاطاً للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة طوال الفترة المذكورة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

أما عن توقعات درجات الحرارة (العظمى والصغرى)، خلال الطقس الأيام القادمة، على مختلف المناطق، تحديدًا غدا الجمعة، تكون كالتالي:



القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33، الصغرى 19.

السواحل الشمالية: العظمى 25، الصغرى 17.

شمال الصعيد: العظمى 36، الصغرى 19.

جنوب الصعيد: العظمى 43، الصغرى 26.

وتستمر الموجة شديدة الحرارة على جنوب الصعيد لتصل ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء بـ 43 درجة مئوية للعظمى.

ونوهت الهيئة إلى ضرورة متابعة التحديثات اليومية نظراً للتغيرات السريعة في خرائط الطقس التي تميز فصل الربيع.