بمناسبة عيد الأضحى.. الموعد النهائي لصرف معاشات شهر يونيو 2026 وحقيقة التبكير

يبحث أصحاب المعاشات عن حقيقة تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026 بمناسبة عيد الأضحى، خاصة في ظل التوجيهات الرئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف المعاشات قبل عيد الأضحى، وهو ما اعلنت عنه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

موعد وأماكن صرف معاشات شهر يونيو 2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أنه وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم صرف معاش شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل الإجازات والأعياد الرسمية. 

وأوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة، أنه سيتم اتاحة صرف المعاش إعتباراً من يوم الأحد 24/5/2026 من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة وانسيابية الإجراءات وتجنب التكدسات.

قيمة معاشات شهر يونيو 2026

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.

زيادة المعاشات السنوية

كشفت هيئة التأمينات الاجتماعية أن تطبيق زيادة المعاشات السنوية رسمياً، من المقرر أن تكون في أول شهر يوليو 2026، وذلك طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وقالت هيئة التأمينات إن نسبة الزيادة الجديدة للعام الجاري، لم تُعلن بعد نظرًا لاستمرار إعداد الدراسات اللازمة، التي تهدف إلى تحديد نسبة عادلة تحقق التوازن بين تحسين دخول أصحاب المعاشات وضمان استدامة النظام التأميني.

وأضافت أنه سيتم الإعلان رسميًا عن نسبة الزيادة فور الانتهاء من إعدادها واعتمادها، على أن يتم تطبيقها في الموعد المحدد خلال شهر يوليو 2026 المقبل.

