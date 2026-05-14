عمرو سلامة ينتقد تصرفات بعض رواد السينما: تجربة مشاهدة الأفلام تحولت إلى كابوس

أعرب المخرج عمرو سلامة عن انزعاجه من بعض التصرفات التي يشهدها داخل قاعات السينما مؤخرًا، مؤكدًا أن سلوك عدد من المشاهدين أصبح يؤثر بشكل سلبي على تجربة متابعة الأفلام

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: “تجربة دخول السينما بقت ساعات بتتحول لكابوس، في ظاهرة قذرة بتزيد بشكل واضح”.

وتابع: “عدد من الناس اللي في قاعة السينما اللي عندهم قلة ذوق وقلة أدب وكلاحة وبجاحة إنهم مش محترمين باقي القاعة ومستعدين يتكلموا ويهرجوا بصوت عالي أو عادي جدا يردوا على التليفون أو يفتحوه ويلعبوا ألعاب على الموبايل ونوره يضايق اللي حوليهم والأقذر تلاقيه حاطط جزمته فوق دماغك كإنه قاعد في زريبة”.

وأكمل: "أنا زهقت من إحساس مشرف الرحلة اللي قاعد يقول للشاب ده "الصوت بعد إذنك حضرتك"، وللأستاذة ديه “النور بعد إذنك جنابك” وللحاجة ديه "التليفون بعد إذن سعادتك" وللشابة ديه "ماتشلتيش في ظهر الكرسي بتاعي بعد إذن فخامتك".



وأضاف: “إمتى بقى في إنعدام للإحساس والإدراك إنك بتضايق واحد جنبك وبتعكنن عليه وتبوظ تجربته اللي دافع فيها فلوس؟”.

وتساءل: "والسؤال الأهم، ليه إنت دافع فلوس في دخول السينما وإنت مش مهتم تشوف الفيلم؟ ما تنزل تقعد في كافيه أو قهوة أو مطعم أو وفر فلوسك وأقعد في الليڤنج وأفتح فيلم بقى والعب على الموبايل براحتك واعمل تليفوناتك وهرج مع صحابك وعلى صوتك وجعر

براحتك".

وأكمل: “لازم على إدارة السينمات تتعامل مع الموضوع ده بحزم أكثر وتاخد إجراءات مع كل المزعجين وتطلب منهم تسيب السينما، لإن ناس كثير بقت مش عايزة تروح السينما لإنها مش هتعرف تتفرج وتتفاعل مع الفيلم وده معناه حتميا إيرادات أقل وخسائر للسينمات نفسها”.

واختتم: “وللمزعجين أرحمونا يرحمكم الله، وعلى كل متضرر مايسكتش وياخد حقه وياخد موقف مع إدارة السينمات لحد ما نعرف نخش فيلم ونعرف فعلا نتفرج عليه”.