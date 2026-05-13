عمرو سلامة يشيد بـ الأسد: فيلم كبير ومهم ومبهر

أشاد المخرج عمرو سلامة بفيلم الأسد بطولة محمد رمضان.

وكتب سلامة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" من غير ذرة انحياز، فيلم (أسد) فيلم كبير ومهم ومبهر، حسسني بفخر إن عندنا مواهب وعقول وموارد تقدر تعمل فيلم بالحجم ده والجودة ديه.



ويُعد فيلم "الأسد" من الأعمال السينمائية المنتظرة بشدة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته آخر أفلام محمد رمضان "ع الزيرو"، الذي شاركته بطولته نيللي كريم ومنذر مهران وجومانا مراد وشريف دسوقي وإسلام إبراهيم، وكان من تأليف الدكتور مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل وإنتاج جمال العدل.

وتُشير زيارة فريق Big Time Fund، وهو صندوق استثماري سعودي يركز على قطاع الترفيه، إلى الدعم الكبير الذي يحظى به الفيلم، ما يزيد من التوقعات بتقديمه عملًا سينمائيًا ضخمًا ومميزًا للجمهور.