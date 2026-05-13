كوريا الجنوبية تلوح بإجراءات غير عسكرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز
مجلس النواب العراقي يصوت غدًا على المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة
جيش الاحتلال: استهدفنا أكثر من 40 موقعا لحزب الله في عدة مناطق جنوبي لبنان
رابط تقديم رياض الاطفال وأولى ابتدائي 2027 بالمدارس الرسمية|التعليم: ترقبوه أول يونيو
البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا
موعد مباراة مصر وإثيوبيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين
الخارجية الصينية: بكين مستعدة للعمل من أجل دعم توسيع نطاق التعاون وإدارة الخلافات
وكالة الأنباء اللبنانية: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب بيروت للمرة الثانية
جيش الاحتلال يصدر أمرا جديداً بالإخلاء الفوري لقرى جنوب لبنان
"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية
هيئة الاستثمار: التحول الرقمي أولوية استراتيجية خلال المرحلة الحالية
إصابة جنديين إسرائيليين في هجوم لحزب الله على الأراضي المحتلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أمير رمسيس لـ محمد رمضان بعد عرض أسد: حمد الله على السلامة

أحمد البهى

أشاد المخرج أمير رمسيس بفيلم أسد، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان وينطلق عرضه في دور السينما غدا “الخميس”. 

وقال أمير رمسيس عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أسد.. محمد رمضان حمد الله على السلامة.. مصطفى شحاتة وكامل الباشا وإسلام مبارك ومحمود السراج السينما المصرية كسبانة كتير بيكم .. علي قاسم اكتر من رائع . 

الفيلم المقرر عرضه في دور السينما المصرية بدءا من 14 مايو، وفي العالم العربي من 21 مايو، تدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد.

معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وعمرو القاضي بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

يذكر أن فيلم أسد من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب.

 

ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ليلى زاهر
أسرار البطاطس المقرمشة
أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي
