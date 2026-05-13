بين الأناقة والمشاعر .. ليلى أحمد زاهر تثير الجدل في مهرجان كان السينمائي

ليلى أحمد زاهر تكشف نوع طفلها بإطلالة جذابة في مهرجان كان
خطفت النجمة ليلى أحمد زاهر الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات افتتاح مهرجان كان السينمائي، بعدما ظهرت بإطلالة جذابة وأنيقة حملت رسالة خاصة كشفت من خلالها عن نوع طفلها المنتظر.

وفي تصريحات تلفزيونية على هامش حضورها حفل الافتتاح، أعربت ليلى عن سعادتها الكبيرة بالتواجد في مهرجان كان هذا العام، مؤكدة أن هذه المشاركة مختلفة تمامًا بالنسبة لها بسبب فترة الحمل التي تعيشها حاليًا، وهو ما جعلها تشعر بمزيج من الحماس والمشاعر الخاصة.

وأوضحت ليلى أن الفستان تم تصميمه خصيصًا لها بالتعاون مع المصمم اللبناني رامي قاضي، حيث جاء التصميم بأسلوب كوتور راقٍ مزين بالريش والتفاصيل الناعمة التي تناسب أجواء المناسبة، إلى جانب اعتمادها على مجوهراتها الخاصة لإكمال الإطلالة.

وأكدت أن التحضير للفستان بدأ بعد اكتشاف حملها مؤخرًا، مشيرة إلى أن هناك حالة من التفاهم الكبير بينها وبين رامي قاضي، وهو ما ساعدهما على تقديم إطلالة تحمل طابعًا شخصيًا ومختلفًا عن أي ظهور سابق لها.

وكشفت ليلى أن اختيار ألوان الإطلالة لم يكن مجرد تفصيل جمالي، بل جاء كنوع من الاحتفال بانتظارها لمولودة أنثى، مؤكدة أن الإطلالة كانت بمثابة إعلان رقيق عن نوع طفلها بطريقة مميزة ومختلفة.

وأضافت أن أجواء التحضير للمهرجان أعادتها إلى ذكريات يوم زفافها، خاصة مع الاهتمام الكبير بالتفاصيل والمشاعر التي عاشتها قبل الظهور على السجادة الحمراء، مشيرة إلى أن هذه اللحظات ستظل من الذكريات المميزة في حياتها.

وتفاعل عدد كبير من متابعي ليلى أحمد زاهر مع ظهورها في مهرجان كان، حيث أشادوا بأناقة إطلالتها والطريقة الهادئة التي اختارت بها الكشف عن نوع طفلها، معتبرين أن ظهورها جمع بين الرقي والبساطة في الوقت نفسه.

