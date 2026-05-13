جولة ميدانية بمصيعد.. محافظ جنوب سيناء يوجه بحل شكاوى الأهالي ورفع كفاءة النظافة والخدمات

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، منطقة مصيعد بمدينة طور سيناء، يرافقه اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس مجلس مدينة طور سيناء، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات والوقوف على احتياجات المواطنين.

ووجّه المحافظ بسرعة التعامل مع شكاوى الأهالي والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، خاصة ما يتعلق بملفات إثبات الملكية، مع تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بها، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

كما شدد على سرعة فحص ودراسة ملفات التقنين المقدمة من المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وفقًا للضوابط المنظمة، مع الانتهاء من إجراءات الأهالي المقيمين بالمنطقة، بما يسهم في تقنين أوضاعهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ ضرورة توفير بيئة حضارية لائقة داخل منطقة مصيعد، موجّهًا برفع المخلفات والتراكمات بشكل فوري، وتحسين مستوى النظافة العامة، للحفاظ على المظهر الحضاري والصحة العامة.

وطالب أهالي المنطقة بضرورة التعاون مع مجلس المدينة، وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، حفاظًا على البيئة والمظهر الجمالي، كما حذّر من خطورة إشعال النيران في المخلفات أو النواتج الزراعية، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لما قد يسببه ذلك من حرائق تهدد الأرواح والممتلكات.