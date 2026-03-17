باريس سان جيرمان يكرر فوزه على تشيلسي ويبلغ ربع النهائي
فاق وبقى كويس.. ممدوح عيد يطمئن على الحالة الصحية لـ محمد حمدي
حفظ القرآن في سنّ الـ12.. زياد حجاج طالب الثانوية الأزهرية يؤمُّ المصلين بالجامع الأزهر
40 ألف مزارع في قلب التحول الأخضر .. الزراعة الحيوية توسّع نطاقها بمصر
الكاف يعتمد فوز المغرب 3 -0 واعتبار السنغال منسحبًا من كأس أمم إفريقيا
اغتيال لاريجاني وصورة غامضة تسبق الحدث .. هل كشفت نبوءة الجاسوس كواليس العملية؟
لمن الغلبة التقنية والتكنولوجية بين إيران وإسرائيل؟ الاغتيالات تكشف
السيناريوهات المتوقعة في إيران بعد مقتل لاريجاني
بث مباشر صلاة التهجد من الجامع الأزهر ليلة 28 رمضان
إعلام إسرائيلي : نتنياهو يصدر أوامر باستهداف كبار مسؤولي إيران والفصائل اللبنانية
لحظات عصيبة عاشتها الكرة المصرية.. سقوط محمد حمدي انتزع القلوب.. وهاني أبوريدة يتابع حالته
بيراميدز يتأهل لنصف نهائى كأس مصر على حساب بتروجت
استعدادات مكثفة لعيد الفطر .. محافظ جنوب سيناء يقود اجتماعًا موسعًا للمجلس التنفيذي

ايمن محمد

عقد المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء اجتماعًا موسعًا برئاسة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وبحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام، إلى جانب رؤساء المدن ومديري المديريات، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية والخدمية، في إطار متابعة سير العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.

واستهل الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض المجلس الكتاب الدوري رقم (61) لسنة 2026 الصادر عن وزارة التنمية المحلية، بشأن الاستعدادات لعيد الفطر المبارك، إلى جانب مناقشة التعليمات التنظيمية الخاصة بتنظيم الاحتفالات، وضمان جاهزية مختلف القطاعات الخدمية خلال فترة العيد.

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين، والتصالح، والإيرادات، والمتغيرات المكانية، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل في هذه الملفات؛ لتحقيق الانضباط، وتعظيم موارد الدولة.

كما ناقش المجلس عددًا من مشروعات البنية التحتية، من بينها تخصيص أراضٍ لإنشاء محولات وموزعات كهرباء ضمن مشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، وتخصيص قطعة أرض بمدينة دهب لإقامة مرسى يخدم الأنشطة البحرية، فضلًا عن استعراض موقع مقترح لإنشاء كنيسة لطائفة الأقباط الأرثوذكس بمدينة دهب الجديدة.

وفي قطاع التخطيط العمراني، تم عرض اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أبو زنيمة، واستعراض موقف عدد من المشروعات الخدمية بمدينة شرم الشيخ، من بينها موقع خزان مياه وغرفة طلمبات، بالإضافة إلى مناقشة طلبات الجهات التنفيذية، ومنها صرف مكافآت مقابل أعمال المعاينات بمديرية الإسكان، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المسبق مع مديرية الطرق قبل إصدار تصاريح الحفر وقطع الطرق.

كما ناقش المجلس مقترح تشكيل لجنة تضم ممثلين عن البيئة، والسياحة، والمحميات الطبيعية، وجمعية المستثمرين؛ لدراسة شكاوى المستثمرين ووضع حلول عملية لها، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالمحافظة.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات الاستثمارية والخدمية، شملت طلبات استغلال منافذ بيع بمدينة طابا، والإبقاء على أراضٍ مخصصة لمديرية الصحة لإقامة منشآت طبية، بالإضافة إلى إعادة عرض ضوابط ترخيص تشغيل الوحدات البحرية بمدينة شرم الشيخ.

كما استعرض المجلس عددًا من المقترحات الاستثمارية بشرم الشيخ، من بينها تخصيص جزء من المركز الحضاري والثقافي الدولي لصالح مكتبات مصر العامة، إلى جانب عرض مشروع إنشاء مارينا لليخوت بخليج القرش، ومشروع النصب التذكاري لإحياء تراث الإنسانية.

واختُتم الاجتماع بتوجيهات المحافظ بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، مشددًا على ضرورة تواجد النوبتجيات بجميع المرافق الخدمية والمدن خلال فترة العيد لضمان انتظام العمل، مع تكثيف المرور والمتابعة الميدانية لرصد أي متغيرات مكانية أو تعديات على أملاك الدولة، والتعامل الفوري معها.

وفي ختام الاجتماع، كرّم المحافظ عددًا من الموظفين المتميزين بإدارات الشؤون المالية، والتخطيط العمراني، وأملاك الدولة، تقديرًا لجهودهم المخلصة، مشيدًا بأدائهم المتميز ودورهم الفعّال في دعم منظومة العمل داخل المحافظة.

اجتماع الحكومة

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

ارشيفية

الطبيبة المزيفة والذهب الدليفري.. سيدة تخدع جواهرجي داخل مستشفى بالدقي| ماذا حدث؟

المتهمات

طالبتان تبحثان عن زيادة المشاهدات.. القبض على بطلتى فيديو إشارة المرور بالإسكندرية

مسلسل المداح 6

مسلسل المداح 6 الحلقة 29 .. اتهام حمادة هلال بالتسبب في قتل طارق النهري

أحمد العوضي

أحمد العوضي يكشف رؤيته للحب: عشت 3 تجارب حقيقية.. وأنهي علاقاتي باحترام

العرض الخاص لفيلم برشامة

عرض خاص لفيلم برشامة بحضور أبطاله .. صور

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

فيديو

ميار الببلاوي

دفعت 200 ألف جنيه لشيخ مغربي.. تصريحات صادمة لـ ميار الببلاوي عن السحر والزواج

وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

قرار جديد يثير الجدل.. وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

الفنان محمد سليمان

زوجتي اعتنقت الإسلام وابنتي محجبة.. محمد سليمان يكشف تفاصيل حياته العائلية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

