استعدادات مكثفة لعيد الفطر .. محافظ جنوب سيناء يقود اجتماعًا موسعًا للمجلس التنفيذي

عقد المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء اجتماعًا موسعًا برئاسة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وبحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام، إلى جانب رؤساء المدن ومديري المديريات، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية والخدمية، في إطار متابعة سير العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.

واستهل الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض المجلس الكتاب الدوري رقم (61) لسنة 2026 الصادر عن وزارة التنمية المحلية، بشأن الاستعدادات لعيد الفطر المبارك، إلى جانب مناقشة التعليمات التنظيمية الخاصة بتنظيم الاحتفالات، وضمان جاهزية مختلف القطاعات الخدمية خلال فترة العيد.

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين، والتصالح، والإيرادات، والمتغيرات المكانية، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل في هذه الملفات؛ لتحقيق الانضباط، وتعظيم موارد الدولة.

كما ناقش المجلس عددًا من مشروعات البنية التحتية، من بينها تخصيص أراضٍ لإنشاء محولات وموزعات كهرباء ضمن مشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، وتخصيص قطعة أرض بمدينة دهب لإقامة مرسى يخدم الأنشطة البحرية، فضلًا عن استعراض موقع مقترح لإنشاء كنيسة لطائفة الأقباط الأرثوذكس بمدينة دهب الجديدة.

وفي قطاع التخطيط العمراني، تم عرض اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أبو زنيمة، واستعراض موقف عدد من المشروعات الخدمية بمدينة شرم الشيخ، من بينها موقع خزان مياه وغرفة طلمبات، بالإضافة إلى مناقشة طلبات الجهات التنفيذية، ومنها صرف مكافآت مقابل أعمال المعاينات بمديرية الإسكان، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المسبق مع مديرية الطرق قبل إصدار تصاريح الحفر وقطع الطرق.

كما ناقش المجلس مقترح تشكيل لجنة تضم ممثلين عن البيئة، والسياحة، والمحميات الطبيعية، وجمعية المستثمرين؛ لدراسة شكاوى المستثمرين ووضع حلول عملية لها، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالمحافظة.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات الاستثمارية والخدمية، شملت طلبات استغلال منافذ بيع بمدينة طابا، والإبقاء على أراضٍ مخصصة لمديرية الصحة لإقامة منشآت طبية، بالإضافة إلى إعادة عرض ضوابط ترخيص تشغيل الوحدات البحرية بمدينة شرم الشيخ.

كما استعرض المجلس عددًا من المقترحات الاستثمارية بشرم الشيخ، من بينها تخصيص جزء من المركز الحضاري والثقافي الدولي لصالح مكتبات مصر العامة، إلى جانب عرض مشروع إنشاء مارينا لليخوت بخليج القرش، ومشروع النصب التذكاري لإحياء تراث الإنسانية.

واختُتم الاجتماع بتوجيهات المحافظ بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، مشددًا على ضرورة تواجد النوبتجيات بجميع المرافق الخدمية والمدن خلال فترة العيد لضمان انتظام العمل، مع تكثيف المرور والمتابعة الميدانية لرصد أي متغيرات مكانية أو تعديات على أملاك الدولة، والتعامل الفوري معها.

وفي ختام الاجتماع، كرّم المحافظ عددًا من الموظفين المتميزين بإدارات الشؤون المالية، والتخطيط العمراني، وأملاك الدولة، تقديرًا لجهودهم المخلصة، مشيدًا بأدائهم المتميز ودورهم الفعّال في دعم منظومة العمل داخل المحافظة.