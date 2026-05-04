البحرية الإيرانية تمنع دخول مدمرات أمريكية و صهيونية إلى مضيق هرمز
تحقيقات التحـ.ـرش تهز إسرائيل.. صدمة بعد كشف وقائع استغلال داخل مكتب المدعي العام بدولة الاحتلال
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون"
حالة وفاة و7 مصابين.. القبض على سائق ميكروباص دهس 8 أشخاص في المرج
النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين
فيديو توعوي حكومي يكشف أساليب النصب عبر المنصات المالية غير الرسمية
الأمين العام لحزب الله: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تخدم نتنياهو وترامب قبل الانتخابات
رافينيا بين مشروع برشلونة وإغراءات السعودية.. صفقة "على نار هادئة" قد تنفجر بعد المونديال.. اعرف القصة
حسن الخاتمة.. وفاة مسن أثناء أداء صلاة الفجر داخل مسجد بعزبة كرم في أشمون
فلوسك أمانة متضيعهاش.. الحكومة تحذر من المنصات المالية غير المرخصة
دبلوماسية التنمية.. شراكة مصر وOECD تدعم صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية
وزير النقل: استعداد تام لتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب وتنفيذ مشروعات طموحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

نصائح تساعدك على اختيار سيارتك المستقبلية ؟

إبراهيم القادري

هناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها عند اختيار سيارتك المستقبلية، من ضمنها، تحديد ميزانيتك الإجمالية للشراء والتأمين و الصيانة، وبعدها قم بتقيم احتياجاتك سواء تنلك اليومي أم السفر واحتياجات العائلة .

وبالتالي يجب التركز على موثوقية السيارة، وكفاءة الوقود، وسعر إعادة البيع، ولا تشتري دون إجراء تجربة قيادة لتقييم الراحة والأداء، بالاضافة إلي التفكير في متطلبات المساحة، وتقنيات الأمان، وتكاليف قطع الغيار.

- نصائح تساعدك علي اختيار سيارتك المستقبلية :

حدد ميزانيك بدقة

يجب الا تشمل الميزانية سعر الشراء فقط، بل يجب احتساب رسوم التأمين، والتسجيل، وتكلفة الوقود المتوقعة.

- تحديد الغرض من استخدام السيارة :

استخدام السيارة داخل المدينة

إذا كنت ستستخدم السيارة داخل المدنية ف يجب علي اختيار سيارة صغيرة سواء هاتشباك أو سيدان صغيرة ذات محركات اقتصادية.

سيارة للعائلات والسفر

اذا كنت تحتاج السيار ة لتنقل العائلات او السفر فيجب عليك اختيار سيارة SUV أو كروس أوفر لتوفير المساحة والراحة .

فحص كفاءة استهلاك الوقود

مع ارتفاع أسعار الوقود، يعد اختيار محرك اقتصادي عامل حاسم في تقليل التكاليف التشغيلية .

- إجراء تجربة القيادة

عند شراء سيارة لا تكتف بالمظهر، وقم باختبار راحة المقاعد، والرؤية، واستجابة المحرك، وسلاسة الفرامل .

- الاعتمادية وتكلفة الصيانة

ابحث عن السيارات المعروفة بقلة أعطالها وتوفر قطع غيارها بأسعار معقولة.

- تقنيات الأمان والسلامة

تأكد من وجود وسائد هوائية، وأنظمة فرامل ABS، ونظام الثبات الإلكتروني.

- سعر إعادة البيع

اختر إصدارات تحتفظ بقيمتها عند إعادة البيع في السوق المحلي.

- مقارنة بين الطرازات

استخدم مواقع السيارات لمقارنة المواصفات والأسعار بين الطرازات المختلفة.

وجدير بالذكر انه إذا كانت السيارة مستعملة، فيجب الحرص على فحصها من قبل فني مؤهل قبل الشراء .

