نصائح تساعدك على اختيار سيارتك المستقبلية ؟

هناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها عند اختيار سيارتك المستقبلية، من ضمنها، تحديد ميزانيتك الإجمالية للشراء والتأمين و الصيانة، وبعدها قم بتقيم احتياجاتك سواء تنلك اليومي أم السفر واحتياجات العائلة .

نصائح تساعدك علي اختيار سيارتك المستقبلية

وبالتالي يجب التركز على موثوقية السيارة، وكفاءة الوقود، وسعر إعادة البيع، ولا تشتري دون إجراء تجربة قيادة لتقييم الراحة والأداء، بالاضافة إلي التفكير في متطلبات المساحة، وتقنيات الأمان، وتكاليف قطع الغيار.

حدد ميزانيك بدقة

يجب الا تشمل الميزانية سعر الشراء فقط، بل يجب احتساب رسوم التأمين، والتسجيل، وتكلفة الوقود المتوقعة.

- تحديد الغرض من استخدام السيارة :

استخدام السيارة داخل المدينة

إذا كنت ستستخدم السيارة داخل المدنية ف يجب علي اختيار سيارة صغيرة سواء هاتشباك أو سيدان صغيرة ذات محركات اقتصادية.

سيارة للعائلات والسفر

اذا كنت تحتاج السيار ة لتنقل العائلات او السفر فيجب عليك اختيار سيارة SUV أو كروس أوفر لتوفير المساحة والراحة .

فحص كفاءة استهلاك الوقود

مع ارتفاع أسعار الوقود، يعد اختيار محرك اقتصادي عامل حاسم في تقليل التكاليف التشغيلية .

- إجراء تجربة القيادة

عند شراء سيارة لا تكتف بالمظهر، وقم باختبار راحة المقاعد، والرؤية، واستجابة المحرك، وسلاسة الفرامل .

- الاعتمادية وتكلفة الصيانة

ابحث عن السيارات المعروفة بقلة أعطالها وتوفر قطع غيارها بأسعار معقولة.

- تقنيات الأمان والسلامة

تأكد من وجود وسائد هوائية، وأنظمة فرامل ABS، ونظام الثبات الإلكتروني.

- سعر إعادة البيع

اختر إصدارات تحتفظ بقيمتها عند إعادة البيع في السوق المحلي.

- مقارنة بين الطرازات

استخدم مواقع السيارات لمقارنة المواصفات والأسعار بين الطرازات المختلفة.

وجدير بالذكر انه إذا كانت السيارة مستعملة، فيجب الحرص على فحصها من قبل فني مؤهل قبل الشراء .