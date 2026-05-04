فلوسك أمانة متضيعهاش.. الحكومة تحذر من المنصات المالية غير المرخصة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو توعويًا بعنوان "مخاطر المنصات المالية غير المرخصة.. فلوسك أمانة.. متضيعهاش في منصة وهمية"، يحذر من خلاله المواطنين من مخاطر الاحتيال عبر المنصات المالية غير المرخصة، ويبرز دور الهيئة العامة للرقابة المالية في مواجهتها.

وأوضح المركز أن الفيديو يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، وتزويد المواطنين بالمعلومات والإرشادات اللازمة لحماية بياناتهم الشخصية والمالية، إلى جانب جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لضبط الأسواق المالية غير المصرفية بما يسهم في تحقيق استقرارها، وحماية حقوق المتعاملين، والحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.

وذكر الفيديو أن هناك الكثير من الإعلانات المتداولة يوميًا تُروج لأرباح مرتفعة أو فرص تمويل ميسرة، إلا أنها قد تُخفي وراءها مخاطر كبيرة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية رصدت عددًا من الكيانات والمنصات غير المرخصة، إلى جانب إعلانات تستهدف استدراج المواطنين لتلقي أموالهم بغرض توظيفها أو استثمارها دون الحصول على موافقة الهيئة، وهو ما قد يؤدي إلى التعرض لوقائع نصب واحتيال، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الجهات قد يترتب عليه فقدان الأموال، وسرقة البيانات الشخصية، وضياع الحقوق القانونية، لعدم خضوعها لأي جهة رقابية.

وفيما يتعلق بكيفية التحقق من ترخيص الجهات، أوضح الفيديو أنه يمكن الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية عبر الرابط التالي: "https://fra.gov.eg/registration/"، وذلك باستخدام اسم الجهة أو نوع المخالفة، كما يمكن الاستعلام عبر البريد الإلكتروني للهيئة المخصص للاستفسارات: "[email protected]".

كما استحدثت الهيئة "قائمة سلبية" على موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي:" http://services.fra.gov.eg/alerts"، تتضمن الكيانات والمواقع والصفحات الإلكترونية غير المرخصة التي تم رصدها بناءً على بلاغات وشكاوى المواطنين، وتوفر الهيئة أيضًا عبر موقعها الإلكتروني قائمة بالجهات المرخصة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

ولحماية المواطنين، شدد الفيديو على ضرورة التأكد من تراخيص الجهات قبل التعامل معها من خلال موقع الهيئة، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، أو مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق (OTP) مع أي جهة أو شخص، أو على تطبيقات التمويل غير المصرفي، مع استخدام وسائل الأمان، وتفعيل خاصية التحقق متعدد العوامل لحساباتك الإلكترونية، وتغيير كلمات المرور بشكل دوري.

ونوه بأنه في حالة التعرض لأي محاولة احتيال، يتم التواصل على الفور على الخط الساخن للهيئة 19669، أو بالبريد الإلكتروني "[email protected]"، أو توجه لمباحث الإنترنت، وكإجراء عاجل، اتصل فورًا بشركة التمويل غير المصرفي أو البنك لإيقاف حساباتك في حالة تسريب البيانات.

واختتم الفيديو بالتأكيد على أن وعي المواطن يُمثل خط الدفاع الأول لحماية أمواله من محاولات الاحتيال.