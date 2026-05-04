قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التخطيط: مصر بصدد إطلاق حزمة تقارير استراتيجية لدعم كفاءة السياسات الاقتصادية
وزير المجالس النيابية: الحكومة لا تتستر على أي فساد في هيئة التأمينات
​جنايات طور سيناء تقضي بالسجن المشدد 7 سنوات لمدان باختطاف طفلة والتعدي عليها
وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
من قصور الملوك للسوشيال ميديا.. رحلة الشيخ طه الفشنى وعودة “يا أيها المختار”
النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين
البحرية الإيرانية تمنع دخول مدمرات أمريكية و صهيونية إلى مضيق هرمز
تحقيقات التحـ.ـرش تهز إسرائيل.. صدمة بعد كشف وقائع استغلال داخل مكتب المدعي العام بدولة الاحتلال
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون"
حالة وفاة و7 مصابين.. القبض على سائق ميكروباص دهس 8 أشخاص في المرج
فيديو توعوي حكومي يكشف أساليب النصب عبر المنصات المالية غير الرسمية
الأمين العام لحزب الله: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تخدم نتنياهو وترامب قبل الانتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرية الإيرانية تمنع دخول مدمرات أمريكية و صهيونية إلى مضيق هرمز

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت دائرة العلاقات العامة للجيش الإيراني اليوم "الاثنين"، منعها دخول مدمرات أمريكية وصهيونية إلى نطاق مضيق هرمز.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء بان دائرة العلاقات العامة للجيش الإيراني قالت اليوم الاثنين انه بفضل التحذير الحاسم والسريع الذي أطلقته القوات البحرية للجيش الإيراني، تم منع دخول مدمرات العدو الأمريكي والصهيوني إلى نطاق مضيق هرمز.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن بدء عملية جديدة تحمل اسم "مشروع الحرية" صباح الاثنين، بهدف تأمين مرور السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالنزاع مع إيران وتأثيره على الملاحة الدولية.

 وأوضح ترامب أن عددا من الدول، التي لا ترتبط مباشرة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط، طلبت دعماً أمريكياً لمساعدة سفنها المحتجزة في المضيق، مشيراً إلى أن هذه السفن تُعد أطرافاً محايدة تضررت من الظروف الراهنة.

وأكد أن الولايات المتحدة ستعمل على مرافقة السفن عبر الممرات المائية المتأثرة، لضمان خروجها بشكل آمن واستئناف أنشطتها التجارية دون عوائق، مضيفاً أن التعليمات صدرت للجهات المعنية ببذل أقصى الجهود لحماية السفن وأطقمها.

وبين أن العملية تحمل أبعاداً إنسانية، حيث تعاني بعض السفن من نقص في الإمدادات الأساسية، ما يجعل التدخل ضرورياً لضمان سلامة الأفراد على متنها.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في تخفيف حدة التوتر وإظهار حسن النوايا بين الأطراف المتنازعة.

العلاقات العامة للجيش الإيراني مدمرات أمريكية مضيق هرمز القوات البحرية دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

الشاب المتوفى

تباع السيارة النقل.. ننشر صورة ضحية تصادم الطريق الأوسطي والسائق بحالة خطرة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

المتهم

مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرسة هابي لاند| الفيديو منذ عام.. والنيابة تتحرى عن سبب إخفائه

ترشيحاتنا

رئيس القابضة للكهرباء

تغييرات محدودة لرؤساء شركات إنتاج الكهرباء

الأنبا بشارة والرهبات

الأنبا بشارة جودة يلتقي الراهبات العاملات بإيبارشية أبو قرقاص وملوي

طلاب جامعات

جامعة حلوان الأهلية تعلن فتح باب التقديم للعام الدراسي 2026 / 2027

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد وفاه 3 أشخاص.. أعراض وأسباب والوقاية من فيروس هانتا

بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا

تقوي المناعة .. فوائد وأضرار الجوافة

الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد