انطلاق أولى رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج للأراضي المقدسة

بدأت شركة مصر للطيران اليوم، تسيير أولى رحلاتها الجوية لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لعام 1447هـ/ 2026مـ، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات العاملة بالمطارات، إلى جانب تقديم خدمات عالية الجودة خاصة لكبار السن والحالات الإنسانية لضمان انسيابية السفر، بالإضافة إلي جاهزية الأسطول والكوادر البشرية للتعامل مع كثافة التشغيل خلال الموسم.

انطلاق أولى رحلات أفواج الحجاج

يأتي ذلك في إطار الجسر الجوي الذي تنظمه مصرللطيران _الناقل الوطني المصري سنويًا خلال موسم الحج.

حيث تبدأ رحلات الناقل الوطني المصري في مرحلة الذهاب اعتباراً من اليوم الموافق 4 مايو 2026 من مطار القاهرة الدولي إلي المدينة المنورة وذلك بتسيير 5 رحلات جوية لنقل حجاج قرعة كفر الشيخ وبعثة وزارة الداخلية والسياحة.

رحلات الحج على مصر للطيران

هذا وتسير الشركة غداً الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026 في ثاني أيام التفويج عدد 7 رحلات جوية للأراضي المقدسة وذلك بواقع:

6 رحلات جوية القاهرة - المدينة المنورة

1 رحلة جوية كوناكري - المدينة المنورة

وذلك لنقل قرعة البحيرة وشمال وجنوب سيناء وبعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة والسياحة وحجاج دولة غينيا.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران ستسير رحلاتها الجوية إلي جدة اعتباراً من الخميس الموافق 7 مايو .