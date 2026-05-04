قرارات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس| ماذا أعلنت التعليم؟

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحانات الترم الثاني 2026 سيتم الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الثاني الصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والمرسلة من السادة مستشاري المواد الدراسية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : واضعي امتحانات الترم الثاني 2026 سيقوموا بإعداد 3 نماذج امتحانية مختلفة بوزن نسبي واحد لصفوف النقل

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن أسئلة امتحانات الترم الثاني 2026 في المرحلتين الابتدائية والاعدادية لن تشمل أسئلة متحررة المحتوى 

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 

من جانبها ، لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي قرارات رسمية تنص على تعديل و تغيير موعد امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه حتى الآن تقرر الإلتزام بـ موعد امتحانات الترم الثاني 2026  المعلن رسمياً في الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للنقل

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للنقل حسمته رسمياً الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للنقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للشهادة الإعدادية

أما عن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للشهادة الإعدادية ، فقد حسمته أيضاً رسمياً الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للشهادة الإعدادية ، من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

موعد امتحان البرمجة العملي المقرر عقده على منصة Qureu الترم الثاني 2026

وأعلنت وزارة التربية والتعليم موعد امتحان البرمجة العملي المقرر عقده على منصة Qureu الترم الثاني 2026

حيث وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول قسمت خلاله محافظات الجمهورية الى ثلاثة مجموعات  ، بحيث يتم عقد الامتحان في كل مجموعة في يوم معين على مدار ايام ١١ و ١٢ و ١٣ مايو ٢٠٢٦ ، وذلك كما يلي :


١١ مايو : الاسكندرية - الغربية - سوهاج - قنا - الفيوم - شمال سيناء - المنيا - مفر الشيخ - دمياط

١٢ مايو : الجيزة - الشرقية - الدقلية - اسيوط - جنوب سيناء - بني سويف - الاقصر - مطروح - بورسعيد

١٣ مايو: القاهرة - القليوبية - البحيرة - المنوفية - الاسماعيلية - اسوان - البحر الاحمر - الوادي الجديد - السويس

