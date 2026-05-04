قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
26 نسخة.. كاديلاك تقدم إصدارا خاصا للمشاركة في سباقات فورمولا 1
مصر للطيران: خطة لتحديث الأسطول بحلول 2030 واستلام طائرات جديدة عريضة المدى
ماذا يحدث بالأسواق| ارتفاع مفاجئ بأسعار الطماطم.. ومتي تعاود الانخفاض؟
بسبب عطل غامض.. هبوط مفاجئ لطائرة رئيس وزراء إسبانيا في أنقرة
تكريم رئيس تحرير صدى البلد خلال منتدى ريادة الأعمال بإعلام 6 أكتوبر
المرافعة في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في إمبابة.. اليوم
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين
جيب شيروكي الصينية.. بايك BJ60 بتصميم SUV وقدرات عالية الأداء
تنظيم الاتصالات: خطوات جديدة بشأن خطوط المحمول للحد من الاحتيال
رجعوا الشتوي.. الارصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس
رحيل هاني شاكر في باريس.. تحركات رسمية عاجلة لإعادة الجثمان إلى القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مدير إحدى المدارس بالجيزة بتصرفات غير لائقة مع إحدى التلميذات داخل مكتبه بالمدرسة.


 

 أمكن تحديد مكان تواجد المشكو فى حقه بمحافظة سوهاج حيث تم ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية.


 وجارى عرضه على النيابة العامة.

وكانت حالة من الجدل أصابت أولياء أمور طلاب المدارس بعد تداول فيديو صادم يكشف عن قيام مسئول بمدرسة هابي لاند ببشتيل بمحافظة الجيزة بالتحرش بتلميذة في مكتبه

الفيديو انتشر بشكل واسع و لاقى تعليقات غاضبة واسعة من رواد فيس بوك ، حيث طالب الجميع المسئولين بسرعة التحرك لحماية أبنائهم 

ومن جانبهم تجمع أولياء أمور طلاب المدرسة داخل مقر المدرسة بمجرد علمهم بالواقعة معبرين عن غضبهم مما حدث ومطالبين بضرورة محاسبة المسئول .

وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم لإدارة  مدرسة " هابي لاند " الخاصة بمحافظة الجيزة. 

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إحالة كافة المسئولين بالمدرسة للشئون القانونية بالوزارة.

جاءت هذه قرارات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، على إثر واقعة اعتداء جسدي من قبل أحد المسئولين بالمدرسة على إحدى الطالبات.

كما وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع مدرسة "هابي لاند" الخاصة بمحافظة الجيزة تحت الإشراف المالي والإداري .



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء الجديد

حسام حسن

منتخب مصر | حسام حسن يستبعد 10 لاعبين من قائمة كأس العالم.. من هم؟

ترشيحاتنا

القومي للمرأة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي لتمكين المرأة الريفية ببني سويف

القومي للمرأة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي لتمكين المرأة الريفية ببني سويف

جامعة العاصمة

ملتقى الاقتصاد المنزلي لجامعة العاصمة: استراتيجيات مبتكرة لتأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل

البابا تواضروس

البابا تواضروس يشهد احتفالية اليوبيل العاشر لتدشين كاتدرائية العذراء المنتصرة بالنمسا

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
درة

فيديو

نبيلة عبيد والراحل هانى شاكر

نبيلة عبيد تنعى هاني شاكر: مطرب عظيم وصوته لا يتكرر وكنت أتابع حالته حتى لحظاته الأخيرة |خاص

هانى شاكر

باسكال مشعلاني تنعى هاني شاكر: صوته لن يتكرر وسيظل حاضرًا بأعماله| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد