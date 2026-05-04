فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مدير إحدى المدارس بالجيزة بتصرفات غير لائقة مع إحدى التلميذات داخل مكتبه بالمدرسة.





أمكن تحديد مكان تواجد المشكو فى حقه بمحافظة سوهاج حيث تم ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية.



وجارى عرضه على النيابة العامة.

وكانت حالة من الجدل أصابت أولياء أمور طلاب المدارس بعد تداول فيديو صادم يكشف عن قيام مسئول بمدرسة هابي لاند ببشتيل بمحافظة الجيزة بالتحرش بتلميذة في مكتبه

الفيديو انتشر بشكل واسع و لاقى تعليقات غاضبة واسعة من رواد فيس بوك ، حيث طالب الجميع المسئولين بسرعة التحرك لحماية أبنائهم

ومن جانبهم تجمع أولياء أمور طلاب المدرسة داخل مقر المدرسة بمجرد علمهم بالواقعة معبرين عن غضبهم مما حدث ومطالبين بضرورة محاسبة المسئول .

وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم لإدارة مدرسة " هابي لاند " الخاصة بمحافظة الجيزة.

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إحالة كافة المسئولين بالمدرسة للشئون القانونية بالوزارة.

جاءت هذه قرارات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، على إثر واقعة اعتداء جسدي من قبل أحد المسئولين بالمدرسة على إحدى الطالبات.

كما وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع مدرسة "هابي لاند" الخاصة بمحافظة الجيزة تحت الإشراف المالي والإداري .





