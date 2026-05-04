قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
26 نسخة.. كاديلاك تقدم إصدارا خاصا للمشاركة في سباقات فورمولا 1
مصر للطيران: خطة لتحديث الأسطول بحلول 2030 واستلام طائرات جديدة عريضة المدى
ماذا يحدث بالأسواق| ارتفاع مفاجئ بأسعار الطماطم.. ومتي تعاود الانخفاض؟
بسبب عطل غامض.. هبوط مفاجئ لطائرة رئيس وزراء إسبانيا في أنقرة
تكريم رئيس تحرير صدى البلد خلال منتدى ريادة الأعمال بإعلام 6 أكتوبر
المرافعة في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في إمبابة.. اليوم
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين
جيب شيروكي الصينية.. بايك BJ60 بتصميم SUV وقدرات عالية الأداء
تنظيم الاتصالات: خطوات جديدة بشأن خطوط المحمول للحد من الاحتيال
رجعوا الشتوي.. الارصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس
رحيل هاني شاكر في باريس.. تحركات رسمية عاجلة لإعادة الجثمان إلى القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رجعوا الشتوي.. الارصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس

الهيئة العامة للأرصاد الجوية
الهيئة العامة للأرصاد الجوية
محمد غالي

يشهد الطقس اهتماما متزايدا من المواطنين لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس، وفي هذا السياق أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية شرح تفصيلي بشأن توقعات الطقس غدا الإثنين، مشيرة إلى استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يميل إلى الدفء وحتى الحرارة خلال النهار على أغلب المناطق، في حين يكون معتدلا على السواحل الشمالية، ليعود مائلا للبرودة ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 درجة، الصغرى 14 درجة.
السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة، الصغرى 13 درجة.
شمال الصعيد: العظمى 25 درجة، الصغرى 13 درجة.
جنوب الصعيد: العظمى 32 درجة، الصغرى 18 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس

أما عن الظواهر الجوية المتوقعة، فقد حذرت الهيئة من عدد من الظواهر المؤثرة، أبرزها:

الشبورة المائية: تتكون في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس


الأمطار: فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وقد تكون غزيرة أحيانا، مع احتمالية ضعيفة (نحو 20%) لهطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.
نشاط الرياح: تنشط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، خاصة في جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

كما أصدرت الهيئة تحذيرا بشأن حالة البحر المتوسط، حيث من المتوقع اضطراب حركة الملاحة البحرية نتيجة نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 55 و75 كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 3 و4 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس

وفي ضوء هذه التوقعات، تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، لاسيما في ظل نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية، حفاظًا على السلامة العامة.
 

درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية لأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء الجديد

حسام حسن

منتخب مصر | حسام حسن يستبعد 10 لاعبين من قائمة كأس العالم.. من هم؟

ترشيحاتنا

أحلام

أحلام ناعية هاني شاكر: حمل الفن العربي إلى مكانة راقية لا تنسى

النجمة نجوى فؤاد

نجوى فؤاد لـ صدى البلد: حالتي الصحية تحسنت بعد عملية دقيقة في العمود الفقري

تركي آل الشيخ

رحم الله الفنان القدير.. تركي آل الشيخ ينعى هاني شاكر

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
درة

فيديو

نبيلة عبيد والراحل هانى شاكر

نبيلة عبيد تنعى هاني شاكر: مطرب عظيم وصوته لا يتكرر وكنت أتابع حالته حتى لحظاته الأخيرة |خاص

هانى شاكر

باسكال مشعلاني تنعى هاني شاكر: صوته لن يتكرر وسيظل حاضرًا بأعماله| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد