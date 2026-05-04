رجعوا الشتوي.. الارصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس

يشهد الطقس اهتماما متزايدا من المواطنين لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس، وفي هذا السياق أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية شرح تفصيلي بشأن توقعات الطقس غدا الإثنين، مشيرة إلى استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يميل إلى الدفء وحتى الحرارة خلال النهار على أغلب المناطق، في حين يكون معتدلا على السواحل الشمالية، ليعود مائلا للبرودة ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 درجة، الصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة، الصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 25 درجة، الصغرى 13 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 32 درجة، الصغرى 18 درجة.

أما عن الظواهر الجوية المتوقعة، فقد حذرت الهيئة من عدد من الظواهر المؤثرة، أبرزها:

الشبورة المائية: تتكون في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.



الأمطار: فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وقد تكون غزيرة أحيانا، مع احتمالية ضعيفة (نحو 20%) لهطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

نشاط الرياح: تنشط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، خاصة في جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

كما أصدرت الهيئة تحذيرا بشأن حالة البحر المتوسط، حيث من المتوقع اضطراب حركة الملاحة البحرية نتيجة نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 55 و75 كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 3 و4 أمتار.

وفي ضوء هذه التوقعات، تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، لاسيما في ظل نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية، حفاظًا على السلامة العامة.

