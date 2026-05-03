أخر موعد للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم

يبحث عدد كبير من المواطنين عن اخر موعد للتقديم على الوحدات السكنية البديلة، خاصة بعد قرار الحكومة بمد فترة التقديم لمستأجري نظام الإيجار القديم.

اخر موعد للتقديم على الوحدات البديلة

اخر موعد للتقديم على الوحدات البديلة

وقد تقرر استمرار استقبال الطلبات عبر منصة مصر الرقمية حتى يوم 12 يوليو المقبل، وهو الموعد النهائي المحدد لتلقي طلبات الحصول على وحدات السكن البديل.

وللتقديم على شقق الإسكان البديل، يجب أولا الدخول إلى منصة مصر الرقمية وإنشاء حساب إلكتروني، ثم اختيار خدمة "السكن البديل" من الصفحة الرئيسية، والضغط على "استمارة تقديم على السكن البديل".

بعد ذلك، يقوم المتقدم بتحديد صفته القانونية في العلاقة الإيجارية، سواء كان المستأجر الأصلي، أو زوج المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع توضيح صلة القرابة في الحالة الأخيرة.

اخر موعد للتقديم على الوحدات البديلة

يلي ذلك إدخال البيانات الشخصية الأساسية، مثل الاسم والرقم القومي ومحافظة الميلاد ورقم الهاتف والنوع، مع إمكانية إضافة رقم هاتف بديل أو بريد إلكتروني أو رقم جواز سفر إن وجد.

ثم يتم استكمال البيانات الوظيفية، والتي تشمل المؤهل الدراسي وتاريخ الحصول عليه، والحالة الوظيفية، مع توضيح تفاصيل الدخل الشهري والسنوي وبيانات التأمينات، وفي حال عدم العمل يجب ذكر السبب.

اخر موعد للتقديم على الوحدات البديلة 2026

كما يتعين على المتقدم إدخال بيانات الوحدة المؤجرة، من خلال الاستعلام باستخدام بيانات عداد الكهرباء، سواء عبر كود المشترك أو كود السداد الإلكتروني، مع تحديد شركة الكهرباء التابعة لها.

بعد ذلك، يتم تسجيل الحالة الاجتماعية وبيانات الزوج أو الزوجة والأبناء، بما يشمل المعلومات الشخصية والدخل والحالة الوظيفية لكل فرد.

ثم ينتقل المتقدم إلى إدخال بيانات المقيمين في الوحدة، موضحا عدد الأبناء المقيمين وبياناتهم، وكذلك أي أفراد آخرين يقيمون معه مع تحديد صلة القرابة.

كما يجب تحديد ما إذا كان أي من المقيمين من ذوي الإعاقة، وإدخال بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة إن وجدت.

اخر موعد للتقديم على الوحدات البديلة

الوحدات البديلة

وفي خطوة لاحقة، يتم إدخال بيانات الأنشطة التجارية أو الشركات الخاصة بالأسرة، مثل رقم السجل التجاري أو التسجيل الضريبي، وتفاصيل إنشاء الشركة.

وأخيرا، يقوم المتقدم بمراجعة كافة البيانات والتأكيد على صحتها، مع الإقرار بتحمل المسؤولية القانونية في حال ثبوت عكس ذلك.

قبل إرسال الطلب، يجب التحقق من رقم الهاتف المحمول عبر إدخال كود يتم إرساله في رسالة نصية، لضمان تأمين الحساب.

وبعد إتمام جميع الخطوات والضغط على زر "تأكيد"، تظهر رسالة تفيد بنجاح استلام الطلب، مع الإشارة إلى أنه سيتم التواصل مع المتقدم في حال الحاجة إلى معلومات إضافية.