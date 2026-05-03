سلامة داود: الأزهر ستقدم الدعم الكامل لـ جامعة نور مبارك لتعزيز النشاط العلمي

استقبل الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم الأحد، الدكتور إرشاد أونغار، نائب رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية "نور مبارك" بكازخستان والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الجامعة بالدكتور إرشاد أونغار، والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة التي تجسد أواصر التعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى أن جامعة "نور مبارك" تعد امتدادًا لجامعة الأزهر، لإسهامها في دعم الدراسات العلمية المرتبطة بالتراث الإسلامي وتعزيز الفهم المنهجي للإسلام داخل المجتمع الكازاخستاني، مؤكدًا أن جامعة الأزهر ستقدم سبل الدعم لجامعة "نور مبارك"، لتعزيز نشاطها العلمي.

بدوره أعرب نائب رئيس جامعة "نور مبارك" عن خالص شكره وامتنانه؛ لحسن استقبال الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، مشيدًا بدور الأزهر جامعًا وجامعة في نشر علوم اللغة والشريعة داخل مصر وخارجها، مؤكدًا عمق العلاقات بين جامعتي الأزهر و"نور مبارك"، لافتًا إلى أن جامعة "نور مبارك" يعمل بها أكثر من عشرين أستاذًا من منسوبي جامعة الأزهر، مما يؤكد اضطلاع الأزهر الشريف بدوره العلمي دوليًّا برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وناقش الجانبان سبل التعاون العلمي المشترك؛ ومنها: برامج التبادل الطلابي، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين، وتوسيع آفاق الشراكة المؤسسية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بالتصنيفات الدولية.

واختتمت الزيارة بتبادل الجانبين الدروع التذكارية للجامعتين، معبرين عن سعادتهما باللقاء المشترك وتبادل الرؤى ووجهات النظر.