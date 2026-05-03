جولة رقابية تكشف مفاجآت.. ضبط سلع منتهية الصلاحية داخل محال تجارية

تقدم الإعلامية رانيا هاشم حلقة جديدة من برنامج "البعد الرابع" تتناول خلاله جولة رقابية موسعة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ومراجعة الأسعار وجودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين لحماية حقوق المستهلك.

وخلال الجولة، تم رصد عدد من المخالفات في بعض المحال التجارية، أبرزها ضبط سلع منتهية الصلاحية، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتجاوزين والمتخلفين عن الالتزام بالتعليمات المنظمة لحقوق المستهلك.

وتأتي هذه الحملة لتؤكد أهمية الدور المشترك بين الإعلام والجهات الرقابية في حماية المواطن وتفعيل الرقابة المجتمعية، بما يساهم في دعم الرقابة المجتمعية وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية داخل الأسواق.