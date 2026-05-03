الوادي الجديد: تعزيز التعاون مع مركز التنمية المحلية بسقارة لرفع كفاءة الجهاز الإداري

التقى محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد مدربي مركز التنمية المحلية بسقارة، والذي يزور المحافظة في ضوء التعاون البنّاء بين المحافظة والمركز لتأهيل الكوادر البشرية وتطوير قدرات العاملين، وذلك بحضور نجلاء فتحي مدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة، وأسماء جودة رئيس قسم التدريب.

ورحّب كجك، بالوفد، مؤكدًا على تقديم المحافظة كل أوجه الدعم لخدمة العملية التدريبية.

وثمَّن دور مركز التنمية المحلية لسقارة- الذراع التدريبي لوزارة التنمية المحلية- في تأهيل الكوادر البشرية، وصقل مهارات العاملين بالمحليات، وتعزيز قدراتهم، مؤكدًا على مد جسور التواصل بين المحافظة والمركز في مختلف البرامج التدريبية؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، بما يلبي تطلعات وأهداف أبناء المحافظة ويتيح لهم فرصًا تدريبية أكثر عمقًا وثراءً واتصالًا بمجالات العمل المختلفة.