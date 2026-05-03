هبوط اضطراري لطائرة رئيس الوزراء الإسباني في أنقرة بسبب عطل فني

أعلن التلفزيون التركي هبوط اضطراري لطائرة رئيس الوزراء الإسباني بيدر سانشيز في أنقرة بسبب عطل فني.

وفي وقت سابق ؛ أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستواصل الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ ومع ما تعتبره عادلا وشرعيا وقانونيا.

وقال رئيس وزراء أسبانيا ف : اليوم يتم طمس الشرعية الدولية ومن يرفع صوته ضد الدول المنتهكة للقانون الدولي يتم تهديده.

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني: نتعرض للتهديد لأننا نرفع أصواتنا ضد الحكومات التي تنتهك القانون الدولي.



وتابع : ندعم العدالة وألا يكون هناك إفلات من العقاب لمن يقومون بالإبادة الجماعية مثل ما نراه في غزة ونأمل ألا يتكرر في لبنان.

وقال رئيس الوزراء الإسباني: يجب أن نعيد بناء النظام الدولي على أساس الشرعية وليس على أساس الإفلات من العقاب.

ومضى رئيس الوزراء الإسباني قائلا : نريد احترام الشرعية الدولية في الشرق الأوسط و"إسرائيل" هي الدولة الوحيدة التي تنتهكها.

وواصل : الحرب في إيران غير شرعية وخطأ سياسي فادح من قبل أمريكا و"إسرائيل".

وأضاف : الدور الصيني مهم من أجل إيجاد مسارات دبلوماسية لوقف الحرب وإعادة الاستقرار في "الشرق الأوسط".