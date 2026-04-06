الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
مقتل 3 وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
مدرب بلجيكا السابق: لسنا مرشحين لحصد كأس العالم.. ومواجهة مصر صعبة
رحيل الكوكي من تدريب المصري وعماد النحاس خلفا له.. الغندور يكشف مفاجأة
صبري عبد المنعم يطمئن جمهوره: أنا الحمد لله بخير وغادرت المستشفى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرئيس السيسي يؤكد لرئيس وزراء إسبانيا هاتفيا إدانة مصر القاطعة للاعتداءات على الدول العربية الشقيقة

أ ش أ

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إدانة مصر القاطعة للاعتداءات على الدول العربية الشقيقة، ورفض أي مساس بسيادتها واستقرارها ومقدرات شعوبها، مجدداً تأكيد موقف مصر الثابت في دعم تلك الدول العربية الشقيقة.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، من بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الراهنة، حيث استعرض السيد الرئيس جهود مصر الرامية لوقف الحرب، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية تحقيقاً لهذا الهدف، وتجنيب دول وشعوب المنطقة تبعات عدم الاستقرار واضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.
وأضاف المتحدث الرسمي السفير محمد الشناوي، أن رئيس الوزراء الإسباني أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر والسيد الرئيس بهدف وقف الحرب وخفض التصعيد الجاري، مشدداً على موقف بلاده الرافض للحرب والداعي لاعتماد الحلول السلمية لهذه الأزمة ولكافة النزاعات الدولية، كما شهد الاتصال توافقاً بين السيد الرئيس ورئيس الوزراء الإسباني على تعزيز التنسيق المشترك بهدف إنهاء التصعيد الحالي واستيعاب تداعياته السلبية، ولاسيما الاقتصادية منها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تطرق كذلك إلى مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، حيث ثمّن السيد الرئيس الزخم المتنامي الذي تشهده علاقات البلدين، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2025، بما يعكس عمق الروابط التاريخية ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر، خاصة في مجالات النقل والتجارة والاستثمار. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية تنفيذ مخرجات زيارة السيد الرئيس إلى إسبانيا في فبراير 2025، وكذلك ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة جلالة ملك إسبانيا إلى مصر في سبتمبر من نفس العام، بما يعزز مسيرة التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

