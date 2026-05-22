قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تشدد عقوبات الحج المخالف.. غرامات تصل إلى 100 ألف ريال
خطبة الجمعة اليوم.. الأوقاف تحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي بالشوارع
لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه
أتعرض لإرهاب| محمد موسى: أي تجاوز ضدي سأواجهه بالقانون ولن أغلق هذا الملف
لأول مرة في شمال سيناء.. تركيب جهاز تنظيم دائم لضربات القلب لفلسطينيين
الجمهوريون بالنواب الأمريكي يؤجلون التصويت على صلاحيات الحرب مع إيران
قيود قانونية صارمة .. من هم المحظور عليهم حمل السلاح في مصر؟
أغلي عيار ذهب بعد قرار سعر الفائدة..تفاصيل
أستاذ علوم سياسية: إسرائيل ارتكبت قرصنة دولية ضد أسطول الصمود وغضب متصاعد عالميًا
رغم الانتقادات.. نيويورك تايمز تدافع عن مقال يتهم إسرائيل بانتهاكات جسدية
إصابة 18 شخصا في انقلاب سيارة محملة بالعمالة بالبحيرة
هندوراس.. مقـ.تل 16 شخصا في حادثتي إطلاق نار بينهم 6 ضباط شرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

الدواجن
الدواجن
شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة انخفاضا  ملحوظا بالبورصة والأسواق ، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء ل 70جنيها بعدما سجل 80 جنيها منذ أيام قليلة ، كما استقرت سعر كرتونة البيض لتتراوح بين 100ل 110 جنيها.


أسعار الدواجن اليوم

عاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الانخفاض حيث وصل سعر الكيلو ل   70جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى  80جنيها منذ أيام ،وتصل  للمستهلك بسعر 82 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 55جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 68 جنيها.

كما وصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 90 جنيه بعدما كان سعرها 97 جنيهات  وتصل للمستهلك 105 جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما استقر سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  260 لـ 190 و 180جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 80لـ 100  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 90 جملة لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 105جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها


من جانبه، كشف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  عن حقيقة انخفاض أسعار كرتونة البيض خلال الفترة المقبلة ، نافيًا ما يتردد حول وصول سعر الكرتونة إلى 70 جنيهًا في الوقت الحالي، موضحًا أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب، وأن السوق شهد خلال الفترة الأخيرة زيادة في الإنتاج بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما ساهم في تراجع الأسعار إلى مستويات أقل من التكلفة في بعض الأحيان.
سعر كرتونة البيض اليوم

وأضاف "الزيني" خلال تصريحات لـ"صدى البلد " أن سعر كرتونة البيض كان قد وصل العام الماضي إلى نحو 155 جنيهًا داخل المزارع، بينما انخفض هذا العام إلى ما بين 90 و95 جنيهًا، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على المربين، محذرًا من أن استمرار البيع بأقل من التكلفة قد يؤدي إلى خروج بعض المنتجين من المنظومة، بما يهدد توازن السوق على المدى المتوسط.
وأوضح " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن انخفاض الأسعار أدى إلى زيادة معدلات الاستهلاك، حيث اتجه المواطنون لشراء كميات أكبر، وهو ما ساهم في تحريك الأسعار نسبيًا، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك أمر ضروري لاستمرار الإنتاج وعدم حدوث أزمات مستقبلية.

أسعار الدواجن والكتاكيت

كما أشار الزيني إلى أن أسعار الدواجن والكتاكيت تتغير بشكل طبيعي وفقًا لحجم المعروض والطلب، نافيًا وجود أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج هذا العام سواء في الدواجن أو البيض ساهمت في استقرار السوق رغم التذبذبات.

الدواجن أسعار الدواجن سعر البانيه البانيه البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع المياه ـ صورة تعبيرية

مساء الجمعة.. قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة

سعر الذهب

800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

لـ42 ألف صاحب معاش قبل عيد الأضحى.. صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. بدء ظهورها في المدارس

رسوم التحويل على إنستاباي 2026

رسوم وحدود التحويل على إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي اليوم

ترشيحاتنا

الزمالك

هشام نصر لجمهور الزمالك: سنحصل على الرخصة الأفريقية

كريستيانو رونالدو

حقق أول بطولة مع النصر.. رونالدو مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات

رونالدو

رونالدو يحتفل مع أسرته بحصد لقب الدورى السعودي

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك.. وصفة اقتصادية في المنزل

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك

هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة صيفية ساحرة.. فستان أبيض يخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

تفاصيل شائعة طلاق أصالة وفائق حسن

شائعة طلاق أصالة وفائق حسن تعود من جديد.. القصة الكاملة| فيديو

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد