خبيرة تعليمية: استغلال الفراغات بالمدارس ساهم في تقليل الكثافات

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم السابق والخبيرة التربوية، أن منظومة تطوير التعليم في مصر شهدت خطوات مهمة خلال الفترة الأخيرة، انعكست بشكل مباشر على تحسين بيئة التعلم داخل المدارس وتقليل الكثافات الطلابية في الفصول.



وأوضحت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن من أبرز الإجراءات التي ساهمت في هذا التحسن هو استغلال الفراغات والمساحات غير المستغلة داخل بعض المدارس، وتحويلها إلى فصول دراسية جديدة، بما أتاح زيادة القدرة الاستيعابية دون الحاجة إلى إنشاءات ضخمة في وقت قصير.

وأضافت أن هذه الخطوة ساعدت في إعادة توزيع الطلاب بشكل أكثر توازنًا داخل المدارس، وهو ما انعكس على تقليل أعداد الطلاب داخل الفصل الواحد وتحسين جودة العملية التعليمية بشكل عام.

وشددت على أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية أشمل لتطوير التعليم، تستهدف رفع كفاءة المدارس وتحسين بيئة التعلم، بما يتماشى مع خطط الدولة للإصلاح التعليمي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

