مزرعة برسيق السمكية تواصل دعم الإنتاج السمكي.. 50 طنًا حصيلة أحدث أعمال الصيد

تواصل مزرعة برسيق السمكية، التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تحقيق معدلات إنتاج متميزة في إطار جهود الجهاز لدعم وتنمية قطاع الاستزراع السمكي ورفع كفاءة المزارع التابعة، بما يعكس نجاح خطط التطوير والتشغيل المطبقة وفق أسس فنية وعلمية حديثة.

إحدى المزارع السمكية الكبرى التابعة للجهاز

وتقع مزرعة برسيق بقرية الطلمبات التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، جنوب بحيرة إدكو، وتُعد إحدى المزارع السمكية الكبرى التابعة للجهاز، والتي تمثل ركيزة مهمة في دعم الإنتاج السمكي وتوفير الأسماك للسوق المحلي.

وأسفرت أحدث أعمال الصيد بالمزرعة عن إنتاج نحو 50 طنًا من الأسماك المتنوعة، حيث تم حصاد 28 طنًا من مساحة 7 أفدنة، إلى جانب 22 طنًا من مساحة 6 أفدنة، وذلك في إطار منظومة تشغيل متكاملة تعتمد على المتابعة اليومية الدقيقة للأحواض السمكية، والالتزام ببرامج التغذية والرعاية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو وإنتاج مرتفعة.

وفي هذا السياق، أكد السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات "المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، أن ما تحققه مزارع الجهاز من نتائج إنتاجية يعكس نجاح خطط التطوير المستمرة التي تستهدف رفع كفاءة منظومة الاستزراع السمكي، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل وفق رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتطبيق أحدث النظم الفنية والإدارية بما يحقق زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج.

تحقيق التوازن بالسوق وتوفير منتجات غذائية ذات جودة عالية

كما أضاف أن المزارع التابعة للجهاز تمثل أحد المحاور الرئيسية في دعم السوق المحلي بالأسماك، بما يسهم في تحقيق التوازن بالسوق وتوفير منتجات غذائية ذات جودة عالية، في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إبراهيم نوفل "مدير عام الإدارة العامة للمزارع بالجهاز"، أن النتائج المحققة تأتي ثمرة منظومة فنية متكاملة تشمل تحسين جودة الزريعة، والالتزام ببرامج التغذية، والمتابعة المستمرة لجودة المياه، إلى جانب تطبيق برامج الإدارة الفنية الحديثة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على معدلات النمو والإنتاج.

كما أكد المهندس شعبان أبو السعيد "مدير مزرعة برسيق السمكية"، أن فرق العمل بالمزرعة تواصل تنفيذ خطط التشغيل بكفاءة عالية، مع الالتزام الكامل بالبرامج الفنية والإدارية المعتمدة، إلى جانب استخدام أساليب حديثة في إدارة الأحواض السمكية، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج وزيادة الإنتاجية خلال الموسم الحالي.

وتواصل مزارع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أداء دورها الحيوي في تنمية الثروة السمكية وزيادة المعروض من الأسماك بالسوق المحلي، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.