إيران: تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لمحاولة التوصل إلى اتفاق

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة باكستانية، مستمر بهدف التوصل إلى إطار عمل للاتفاق".

وفي وقت سابق، صرح مسؤول أمريكي للصحيفة بأنه في حال تجدد القتال مع إيران، فمن المرجح أن تحتاج الولايات المتحدة إلى استخدام المزيد من الصواريخ الاعتراضية للدفاع عن إسرائيل، وذلك بسبب قرار الأخيرة إرسال بعض بطاريات الدفاع الصاروخي للصيانة.

ونقل عن مسؤول أمريكي في التقرير قوله: "إسرائيل غير قادرة على خوض الحروب والفوز بها بمفردها، لكن لا أحد يعلم ذلك حقًا، لأنهم لا يرون ما يحدث خلف الكواليس".

نفى البنتاجون لصحيفة واشنطن بوست وجود أي مشكلة تتعلق بتقاسم الأعباء مع إسرائيل، قائلاً: "إن صواريخ الاعتراض الباليستية ليست سوى أداة واحدة ضمن شبكة واسعة من الأنظمة والقدرات".

وردّت السفارة الإسرائيلية في واشنطن قائلةً: "ليس للولايات المتحدة شريك آخر يمتلك نفس الاستعداد العسكري والجاهزية والمصالح المشتركة والقدرات التي تمتلكها إسرائيل".



