حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

أثارت شائعة متداولة حول لؤي نجل الفنان راغب علامة حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صور وفيديوهات مفبركة تزعم خضوعه لعملية تحول جنسي وظهوره بشكل مختلف تمامًا ، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من المستخدمين لتداول المحتوى بشكل كبير دون التأكد من صحته.

ولم تتوقف الأزمة عند الصور والفيديوهات ، انتشر أيضًا تسجيل صوتي منسوب لراغب علامة يقال إنه يتبرأ فيه من ابنه، ما زاد من حالة الجدل والتساؤلات بين الجمهور، خاصة مع الانتشار السريع للمحتوى عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

لكن لاحقًا، اتضح أن الصور والفيديوهات والصوت المتداولين تم تنفيذهم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى وأن كل ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، وهو ما دفع خضر علامة شقيق راغب ومدير أعماله للخروج ونفي الأمر بشكل قاطع، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله مجرد شائعات مفبركة.

لؤي يعلق على شائعة تحوله لفتاة

وخلال الساعات الأخيرة، خرج لؤي بنفسه عبر فيديو نشره على «تيك توك»، معبرًا عن اندهاشه من سرعة انتشار الأخبار وتداولها دون التأكد من حقيقتها، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح يُستخدم بشكل خاطئ في صناعة الشائعات وفبركة الفيديوهات.

وأضاف لؤي أنه مصدوم من حجم تصديق الناس لأي محتوى يتم تداوله حتى لو كان مفبرك وأنه بمثابة جنونًا حقيقيًا.

وتسببت الواقعة في فتح باب واسع من النقاش عبر السوشيال ميديا حول خطورة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة محتوى مزيف قد ينجح أحيانًا في خداع عدد كبير من الجمهور خلال وقت قصير جدًا.