الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

شركة عجيبة للبترول تحقق أكبر اكتشاف لها منذ 15 عاما بالصحراء الغربية

أمل مجدى

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق شركة عجيبة للبترول الكيان الاستثمارى المشترك بين هيئة البترول وشركة إينى الإيطالية، كشفاً جديداً وهاماً في الصحراء الغربية، يعد الأكبر للشركة خلال آخر 15 عاما.

وأوضحت الوزارة الوزارة إن الكشف تحقق من خلال البئر الاستكشافية (بستان جنوب 1X )، التي تم حفرها بواسطة الحفار التابع لشركة الحفر المصرية   EDC 9، حيث تشير التقديرات الأولية إلى وجود نحو 330 مليار قدم مكعب من الغاز، و 10 ملايين برميل من المتكثفات البترولية والزيت الخام، بإجمالي 70 مليون برميل مكافئ.

وتزداد أهمية الكشف الجديد لكونه يقع على بعد 10 كم فقط من التسهيلات والبنية التحتية القائمة، بما يتيح سرعة تنميته وربطه على الإنتاج في وقت قصير.

وكشفت البئر عن عدة خزانات من الحجر الرملي والجيري، بصافي سمك إنتاجي يبلغ 400 قدم، وهو ما يعكس أهمية الكشف من الناحية الاقتصادية والإنتاجية.

ويعكس الكشف الجديد نجاح جهود وزارة البترول والثروة المعدنية، والحوافز التي قدمتها للشركاء لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف في المناطق المتاخمة للحقول القائمة، بما يساعد على الوصول إلى اكتشافات جديدة بالقرب من البنية التحتية القائمة والتسهيلات اللازمة للإنتاج دون الحاجة الى إقامة بنية جديدة ، وهو ما يساهم في خفض تكلفة إنتاج البرميل، وتسريع وضع الاكتشافات على خريطة الإنتاج، وتشجيع الشركاء على تطبيق أحدث تقنيات جمع وتحليل البيانات لرفع فرص النجاح الاستكشافي.

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
اللحوم المصنعة
شاومي
مازيراتي
