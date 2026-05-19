الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام
منذ أن بدأنا فى رحلة العودة إلى الماضى ونحن  فى حيرة ، حيرة سرد السيرة الذاتية لملوك وملكات مصر الفرعونية القديمة كلما تقدمنا وجدنا أكثر وعندما عودنا إلي الماضى نجد أكثر وأكثر وفى رحلة العودة وجدنا إننا لم نتحدث عن الملك "رع حتب" (سخم رع واح خعورع) وهو  أحد أبرز ملوك الأسرة المصرية السابعة عشر، ويُرجح بقوة أنه أول ملوك هذه الأسرة التي قادت حرب التحرير ضد الهكسوس.
وكانت أبرز المعلومات التى اكتشفت عن الملك رع حتب فى فترة الحكم أنه تولى الحكم في بداية عصر الأسرة السابعة عشرة، التي حكمت الجزء الجنوبي من مصر (طيبة) في وقت كان فيه الهكسوس يسيطرون على الشمال.وكان اسمه: يعني "رع راضٍ"، واسم التتويج الخاص به هو "سخم رع واح خعورع".
يُعد حكمه بمثابة النواة الأولى لإعادة توحيد البلاد وبداية تكوين النواة العسكرية التي استكملها من بعده ملوك الأسرة في الكفاح ضد المحتل.
ويجب علينا أن نتوخى الحذر فى عدم الخلط:بين الملك رع حتب وبين  الأمير رع حتب فى عهد الأسرة الرابعة ، صاحب تمثالي رع حتب ونفرت الشهيرين الموجودين في المتحف المصري بالقاهرة

الملك رع حتب، المعروف باسم سخم رع واح خعورع، كان ملكًا مصريًا حكم خلال الفترة الانتقالية الثانية، وهي فترة حكمت فيها مصر بواسطة عدة ملوك. يرى بعض علماء المصريات ومنهم كيم ريهولت وداريل بيكر أن رع حتب كان أول ملوك الأسرة المصرية السابعة عشرة

يبدو أن رع حتب موثق في أبيدوس وقفط.

بمتحف بريطانيا هناك لوحة جيرية تظهر رع حتب يقدم قربا أوزير لصالح اثنين من الموتى، أحدهما ضابط والآخر كاهن.
يبدو أن اللوحة صنعت في ورشة عمل بأبيدوس. لوحات أخرى من إنتاج هذه الورشة تخص الملك سخم رع خوتاوي بنتني والملك وبواوات مساف. مما يشير إلى أن هؤلاء الملوك حكموا بفترات زمنية متقاربة.

وكما وجد  بمتحف بتري
للملك رع حتب  وجدت لوحة  في قفط تُشير إلى ترميمه لمعبد الإله مين. اللوحة تقرأ:هكذا
 رع حتب (ملك)    ( في العام ) تحت جلالة حور واح عنخ، السيدتان وسر رنبوت، حورس الذهبي واچ (ابن) رع حتب، المعطى الحياة. قال جلالته (؟) لنبلائه ورجال البلاط الذين كانوا في صحبته  المعبد  وجدت جلالتي (عند) أبي (مين)، الذي هو رئيس جميع الآلهة، إن بواباته وأبوابه قد انهارت، ( خضعوا؟ أمام) جلالته وقالوا: ما يأمر به كاك سيتم تنفيذه، أيها الملك، سيدنا. إنه حو، في الحقيقة، الذي في فمك، وسيا (الذي في قلبك ، عقلك). بتاح ، سوكر  الآلهة شكلك  لكي تعمل من أجلهم لبناء معابدهم .
لقد وحدت مصر العليا ومصر السفلى. فليكن قلبك فرحًا على عرش حور الأحياء  أنت تحكم ما (تحيط به الشمس) الإله ، من الناس، ملاذ الجميع الليل ، في النوم  الآلهة في السعي لما هو مفيد لهذه الأرض. رع أنشأك كصورته  ما أُزيل؟ كما كان في زمن آبائك، الملوك الذين تبعوا حورس. لم يكن ضائعًا في وقتي  كما كان في السابق. صنعت آثارًا للآلهة  عجائب، أُحضرت .

  كما تم ذكر رع حتب على قوس لأحد أبناء الملك أميني، مُهدى "لخدمة مين في جميع أعياده" في قفط.

وكانت الشواهد غير المعاصرة في عهد الأسرة الثامنة عشرة، ذُكر رع حتب في قائمة ملوك الكرنك تحت الرقم 48 باسم "[سخم]رع واح خعورع" ، بين خع عنخ رع سوبك حتب وسواح إن رع سنبميو.

و في فترة الرعامسة، لم يُذكر رع حتب في قائمة تورين للملوك.
في أواخر الدولة الحديثة، في قصة خونسو إم حب والشبح، واجه البطل شبحًا يزعم أنه كان في حياته "مشرف الخزائن للملك رع حتب". ومع ذلك، يزعم الشبح أيضًا أنه توفي في العام 14 للملك لاحق يُدعى منتوحتب. هذه الادعاءات تبدو متناقضة حيث لا يُعرف عن أي من خلفاء رع حتب باسم منتوحتب أنه حكم لفترة طويلة، مما يجعل تحديد هوية هذين الملكين مسألة إشكالية.

بينما يقترح ريهولت وبيكر أن رع حتب كان أول ملوك الأسرة السابعة عشرة، يرى يورغن فون بيكيراث أنه الملك الثاني لهذه الأسرة. من ناحية أخرى، اقترح كلود فاندرسلاين مؤقتًا تأريخ رع حتب إلى الأسرة الثالثة عشرة بناءً على اعتقاده أن رع حتب كان مرتبطًا بـ سبكمساف الأول، والذي يؤرخه فاندرسلاين أيضًا إلى الأسرة الثالثة عشرة بسبب جودة وعدد التماثيل المنسوبة إليه. وصف بيكر هذه الحجج بأنها "ضئيلة ومرفوضة من قبل معظم العلماء".

إذا كان بالفعل حاكمًا للأسرة السابعة عشرة المبكرة، فإن رع حتب ربما كان يحكم مصر العليا حتى أبيدوس. وفقًا لإعادة بناء ريهولت للفترة الانتقالية الثانية، حكم رع حتب بعد فترة قصيرة من انهيار الأسرة السادسة عشرة مع غزو الهكسوس لطيبة وانسحابهم لاحقًا من المنطقة. في أعقاب هذا الصراع، يُعتقد أن الهكسوس نهبوا ودمروا المعابد والقصور. وبالتالي، "يتفاخر رع حتب بترميمات [أجراها] في معابد بأبيدوس وقفط". في أبيدوس، قام بتجديد جدران معبد أوزير، وفي قفط قام بترميم معبد مين الذي "انهارت بواباته وأبوابه". هذا التسلسل الزمني للأحداث محل جدل، حيث يعتقد بعض العلماء أن طيبة لم يتم غزوها أبدًا بواسطة الهكسوس، بل كان ملوك مصر العليا تابعين للهكسوس.

بحضور نائب محافظ الأقصر.. افتتاح البرنامج التدريبي "تشغيل وصيانة المشروعات المحلية"

العلاقة الجنسية للرجال
ليلى علوي في مهرجان كان
زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
