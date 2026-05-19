رئاسة الوزراء: الإبقاء على 43 هيئة ودمج 7 أخرى.. ملامح خطة حكومية لإصلاح الهيئات الاقتصادية

استعرض الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤن الاقتصادية ملامح خطة الحكومة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم

وأوضح أن الدراسة الحكومية شملت 59 هيئة اقتصادية

وأسفرت عن توصيات بالإبقاء على 43 هيئة بعد إعادة هيكلتها لتحسين كفاءة الأداء المؤسسي وترشيد الإنفاق.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن دمج 7 هيئات ذات أنشطة متشابهة، إلى جانب تحويل 7 هيئات أخرى إلى هيئات خدمية بما يدعم رفع كفاءة الخدمات الحكومية.



التشابكات الإدارية

وأضاف أن الحكومة تستهدف من خلال تلك الإجراءات تقليل التشابكات الإدارية وتحقيق قدر أكبر من المرونة في إدارة الموارد العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن الإصلاح المؤسسي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي خلال المرحلة المقبلة.