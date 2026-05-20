وظائف القطار الكهربائي الخفيف LRT .. قدم الآن شروط سهلة

يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن الوظائف الخالية التي أعلنتها الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، بعد فتح باب التقديم لعدد من الوظائف بنظام التعاقد للعمل ضمن مشروع صيانة القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي يربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان.

وظائف القطار الكهربائي الخفيف

ويأتي الإعلان بالتعاون مع شركة «أفيك إنترناشيونال» الصينية، المقاول العام للمشروع، إلى جانب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الذكي المستدام، وتوفير فرص عمل للشباب داخل مشروعات النقل الحديثة.

الوظائف المطلوبة بمشروع القطار الكهربائي الخفيف

شمل الإعلان عددا من الوظائف التخصصية والفنية، وجاءت كالتالي:

الوظائف التخصصية

أخصائي موارد بشرية.

أخصائي شؤون إدارية.

محامون.

الوظائف الفنية

فني صيانة إمدادات الطاقة.

فني المعدات الميكانيكية.

فني الوحدات المتحركة.

فني أنظمة التكييف.

فني الاتصالات.

أمين مخزن.

شروط التقديم على الوظائف

حددت الهيئة القومية للأنفاق عددا من الشروط والضوابط لقبول المتقدمين، أبرزها:

أن يكون المتقدم من الذكور.

أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

ألا يزيد السن على 35 عاما للوظائف التخصصية.

ألا يزيد السن على 40 عاما للوظائف الفنية.

إجادة اللغة الإنجليزية.

اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.

موعد وطريقة التقديم

ودعت وزارة النقل الراغبين في التقديم إلى سرعة التسجيل إلكترونيا عبر الروابط المعلنة، مع ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة، والتي تشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي.

المؤهل الدراسي.

شهادة الميلاد.

الموقف من التجنيد.

السيرة الذاتية.

وأكدت الوزارة أن آخر موعد لتلقي الطلبات هو 17 يونيو 2026، مشددة على أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات غير المستوفاة للشروط أو المقدمة بعد الموعد المحدد.

وظائف جديدة بمشروع الضبعة النووي

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة العمل فتح باب التقديم لشغل مجموعة من الوظائف الفنية والعمالية للعمل بمشروع المحطة النووية بالضبعة، ضمن جهود الدولة لتوفير فرص عمل جديدة ودعم المشروعات القومية الكبرى بالعمالة المؤهلة.

التخصصات المطلوبة بمشروع الضبعة

أوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل:

1500 فرصة عمل لوظيفة حداد.

500 فرصة عمل لوظيفة نجار.

200 فرصة عمل لفني شدات معدنية، براتب يصل إلى 15 ألف جنيه.

200 فرصة عمل لوظيفة حجار.

100 فرصة عمل لمساعد نجار، براتب يصل إلى 9 آلاف جنيه.

100 فرصة عمل لمساعد حداد.

مزايا العمل بمشروع الضبعة

وأكدت وزارة العمل أن المشروع يوفر عددا من المزايا للعاملين المقبولين، أبرزها:

توفير سكن للمغتربين.

توفير وسائل انتقال من وإلى موقع العمل.

تقديم 3 وجبات يوميا.

صرف حوافز شهرية ومكافآت مرتبطة بالإنتاج.

طريقة التقديم على وظائف الضبعة

وأتاحت الوزارة التقديم للراغبين من خلال الاستمارة الإلكترونية المخصصة للتقديم على وظائف مشروع الضبعة، كما خصصت أرقاما للاستفسار والتواصل، وهي:

01553700906

01271817923