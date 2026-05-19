عدادك بقى كودي؟ جهز هذه الأوراق وحوله للشرائح فورا

شهدت العدادات الكودية خلال الفترة الأخيرة اهتماما متزايدا من المواطنين، بالتزامن مع ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء وزيادة تكلفة شحن العدادات، خاصة بعد تطبيق سعر موحد للكهرباء على العدادات الكودية، وهو ما دفع الكثيرين للبحث عن خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني للاستفادة من نظام الشرائح الرسمية الأقل تكلفة.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي

تسهيلات حكومية جديدة لتحويل العدادات الكودية

وتواصل الحكومة تنفيذ خطة متكاملة لتقنين أوضاع الوحدات السكنية المخالفة، وتسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء دائمة، في إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع إجراءات التصالح وتراخيص البناء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بدأت تطبيق مجموعة من التيسيرات الجديدة الخاصة بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بهدف تقليل الإجراءات المطلوبة وتسهيل إنهاء ملفات التقنين للمواطنين.

وشملت التيسيرات الجديدة السماح بقبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى إمكانية تجديد نموذج المرافق المنتهي بدلا من إعادة استخراجه من البداية، وفقا لضوابط محددة.

تجديد نموذج المرافق دون إعادة الإجراءات

وبحسب التسهيلات الجديدة، أصبح من الممكن تجديد نموذج المرافق إذا مر أكثر من 6 أشهر على استخراجه، بشرط ألا تتجاوز مدة الإصدار عاما كاملا، مع منح مهلة إضافية تصل إلى 6 أشهر، وهو ما يساهم في اختصار الوقت وتقليل الإجراءات المطلوبة من المواطنين.

سبب ارتفاع تكلفة العدادات الكودية؟

ويعتمد العداد الكودي على نظام محاسبة بسعر موحد للكهرباء، دون الاستفادة من شرائح الدعم المخصصة للاستهلاك المنزلي، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الشحن الشهري مقارنة بالعدادات القانونية.

وفي المقابل، يتيح التحويل إلى عداد قانوني الاستفادة من نظام الشرائح الكهربائية، الذي يمنح أسعارا أقل للاستهلاك المحدود، ما يساهم في خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

حددت شركات توزيع الكهرباء عددا من المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات التحويل، وتشمل:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

صورة من عقد ملكية الوحدة أو العقار، على أن يكون موثقا أو حاصلا على صحة توقيع.

صورة من آخر إيصال شحن للعداد الكودي أو إيصال ممارسة قديم.

صورة من شهادة أو قرار التصالح في مخالفات البناء حال وجودها.

توكيل رسمي موثق في حالة تقديم الطلب من خلال وكيل عن المالك.

تحويل العداد الكودي إلى رسمي

وأتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خدمة تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء رسمي باسم مالك العقار إلكترونيا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ضمن خطة الوزارة لتقنين أوضاع المشتركين والتوسع في الخدمات الرقمية دون الحاجة للتوجه إلى مقار شركات التوزيع.

وتتيح الخدمة للمواطنين تحويل العداد الكودي مجهول الهوية إلى عداد قانوني يحمل اسم مالك الوحدة أو العقار، بعد استيفاء المستندات المطلوبة وإثبات الملكية أو تقديم مستندات التصالح الخاصة بالعقار.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي 2026

يمكن للمواطنين تقديم طلب التحويل إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وإنشاء حساب جديد باستخدام رقم الهاتف المحمول.

اختيار خدمة “طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسمي”.

إدخال بيانات العقار بشكل تفصيلي، وتشمل المحافظة والمنطقة والعنوان ورقم العقار والشقة.

تسجيل الرقم الكودي الخاص بالعداد الحالي وقيمة آخر شحنة تم دفعها.

رفع صور المستندات المطلوبة في الأماكن المخصصة على الموقع.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل الضغط على “إرسال الطلب”.

الاحتفاظ برقم الطلب لمتابعة موقفه إلكترونيا لاحقا.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي



وبحسب الإجراءات المعمول بها، تقوم شركة الكهرباء المختصة بمراجعة الطلب والمستندات إلكترونيا، ثم يتم تحديد موعد لإجراء معاينة ميدانية بواسطة فني مختص للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم وجود مخالفات إضافية.

وعقب انتهاء المعاينة والموافقة على الطلب، يتوجه المشترك إلى مقر شركة الكهرباء التابعة له لاستكمال إجراءات التعاقد الرسمي وسداد الرسوم الإدارية المقررة، ليتم بعد ذلك تسجيل العداد رسميا باسم المالك داخل قاعدة بيانات وزارة الكهرباء، ليصبح العداد معتمدا كإثبات رسمي للسكن والخدمات.