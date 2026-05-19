لأصحاب العدادات الكودية.. كيفية دفع فاتورة الكهرباء بعد التعديل

يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة طرق الاستعلام وسداد فواتير الكهرباء، خاصة أصحاب العدادات الكودية، في ظل التوسع في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتسهيل إجراءات الاستعلام والدفع دون الحاجة إلى التوجه لمقار الشركات.

وأتاحت وزارة الكهرباء عددا من الوسائل الإلكترونية للاستعلام عن قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري وسدادها أون لاين، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البحث حول خطوات الاستعلام وطرق الدفع المختلفة.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2026 أون لاين

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة للكهرباء.

اختيار أيقونة الخدمات من الصفحة الرئيسية.

الضغط على خدمة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

إدخال بيانات صاحب العداد بدقة، وفي مقدمتها رقم العداد.

كتابة القراءة المكونة من 10 أرقام في الخانة المخصصة.

الضغط على زر الاستعلام لعرض قيمة الفاتورة فورا.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر المنصة الموحدة

كما يمكن الاستعلام وسداد الفاتورة من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

اختيار خدمة دفع الفاتورة.

إدخال رقم العداد وكود السداد الإلكتروني.

الضغط على إرسال الطلب ثم تأكيد العملية.

تحديد وسيلة الدفع المناسبة، سواء بطاقات الدفع البنكية أو المحافظ الإلكترونية.

أماكن سداد فاتورة الكهرباء

وفرت وزارة الكهرباء العديد من وسائل السداد لتسهيل الخدمة على المواطنين، وتشمل:

ماكينات البنك الزراعي المصري.

مكاتب البريد المصري بجميع المحافظات.

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الإنترنت.

منافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري وضامن وسداد.

تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل Bee ووقتي وتمام.

طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيا

يمكن دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيا عبر اتباع الخطوات التالية:

نصائح لخفض قيمة فاتورة الكهرباء

ويقدم خبراء الطاقة عددا من النصائح التي تساعد على تقليل استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة الشهرية، أبرزها:

استخدام مفاتيح تشغيل وإطفاء تلقائية للإضاءة.

ضبط درجات حرارة الأجهزة الكهربائية وفقا لفصول السنة.

الاعتماد على المراوح بدلا من التكييف عند اعتدال الطقس.

تقليل عدد مرات تشغيل الأجهزة كثيفة الاستهلاك مثل الغسالات.

استبدال المصابيح التقليدية بلمبات موفرة للطاقة.

تجنب وضع الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة مباشرة.

إزالة الثلج المتراكم وتنظيف أجزاء التبريد بانتظام.

تقليل فتح باب الثلاجة للحفاظ على كفاءة التبريد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مايو 2026

ويمكن للمواطنين معرفة قيمة الفاتورة وسدادها عبر الهاتف المحمول من خلال:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء.

اختيار قسم الخدمات.

الضغط على خدمة الاستعلام عن الفواتير.

تحديد المحافظة التابع لها العداد.

إدخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

اختيار وسيلة السداد المناسبة.

كما تتيح شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خدمة الاستعلام عن الفاتورة من خلال:

اختيار القطاع أو المحافظة.

تحديد الفرع أو المدينة.

إدخال رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

عرض آخر فاتورة والفواتير السابقة، مع إمكانية إعادة المحاولة في حال عدم ظهور النتائج.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للمنازل والعدادات الكودية

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي والتجاري، بالإضافة إلى العدادات الكودية.

وجاءت أسعار شرائح الكهرباء المنزلية كالتالي:

من 1 إلى 50 كيلووات/ساعة: 68 قرشا.

من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 78 قرشا.

من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 95 قرشا.

من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55 جنيه.

من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 1.95 جنيه.

من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه.

أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 2.58 جنيه.

فيما بلغ سعر الشريحة الموحدة للعدادات الكودية 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة.

أسعار الكهرباء على الجهد الفائق

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن أسعار بيع الكهرباء لاستخدامات الطاقة على الجهد الفائق بقدرات تتراوح بين 132 و220 كيلوفولت جاءت كالتالي:

مترو الأنفاق وباقي المشتركين

ارتفعت التعريفة إلى 189 قرشا/كيلووات ساعة مقابل 160 قرشا سابقا، بزيادة 29 قرشا.

شركات التوزيع المرتبطة بشبكة النقل

بلغ السعر الجديد 184 قرشا/كيلووات ساعة مقابل 160 قرشا سابقا، بزيادة 24 قرشا بنسبة 15%.

أسعار الكهرباء على الجهد العالي

أما أسعار الكهرباء لاستخدامات الطاقة على الجهد العالي بقدرات تتراوح بين 33 و66 كيلوفولت فجاءت كالتالي:

مترو الأنفاق

ارتفعت التعريفة إلى 205 قروش/كيلووات ساعة مقارنة بـ174 قرشا سابقا، بزيادة 31 قرشا.

شركات التوزيع المرتبطة بشبكة النقل

وصل السعر الجديد إلى 200 قرش/كيلووات ساعة مقابل 174 قرشا، بزيادة 26 قرشا بنسبة 14.9%.

باقي المشتركين على الجهد العالي

بلغ السعر الجديد 205 قروش/كيلووات ساعة مقابل 174 قرشا سابقا، بزيادة 31 قرشا بنسبة 17.8%.

أسعار الكهرباء لشركات مياه الشرب والري

كما شهدت أسعار الكهرباء الخاصة باستخدامات الري وشركات المياه زيادات جديدة، حيث ارتفعت تعريفة الكهرباء الخاصة بالري إلى 255 قرشا بدلا من 128.3 قرش بنسبة زيادة بلغت 99%.

فيما ارتفعت تعريفة شركات مياه الشرب إلى 255 قرشا مقابل 143 قرشا سابقا، ضمن خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء لمختلف القطاعات.