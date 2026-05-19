من يتوج بطلا؟.. هشام حنفي يكشف السيناريوهات المحتملة لصراع الدوري المشتعل

أكد هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، أن مواجهة النادي الأهلي المقبلة أمام المصري البورسعيدي لن تكون سهلة، في ظل قوة الفريق البورسعيدي وقدرته على استغلال التحولات الهجومية بشكل مميز.

وقال حنفي، خلال ظهوره ضيفاً على برنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي جمال الغندور، إن عماد النحاس يجيد اللعب على الهجمات المرتدة والتحولات السريعة، مشيراً إلى أن المصري يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، وهو ما يزيد من صعوبة المباراة على الأهلي.

وعن صراع الدوري، أوضح هشام حنفي أن مباراة بيراميدز أمام سموحة تبدو أسهل نسبياً للفريق السماوي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن سموحة سبق وحقق الفوز على بيراميدز في الدور الأول، وقد يكرر المفاجأة رغم الفوارق الفنية والإمكانات الكبيرة بين الفريقين.

وأضاف أن بيراميدز سيدخل اللقاء بهدف واحد وهو التمسك بفرصة التتويج ببطولة الدوري، مع انتظار تعثر نادي الزمالك في مواجهته المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات البطولة.