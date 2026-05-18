أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رحيل كامويش عن الأهلي

يستعد الأنجولي يلسين كامويش مهاجم الأهلي، لإنهاء علاقته بالفريق عقب مباراة المصري البورسعيدي التي تقام الأربعاء المقبل في ختام مسابقة الدوري.

و كتب أحمد حسن عبر فيسبوك:مصدر: كامويش سيرحل عن القاهرة خلال ٤٨ ساعة بعد حصوله على باقي مستحقاته وتوقيع مخالصة معه ومع ناديه النرويجي.

وتنتهي إعارة كامويش مع الأهلي بنهاية هذا الموسم ليعود من جديد إلي فريقه ترومسو النرويجي.

وكان قد تعجب الإعلامي مدحت شلبي من موقف المهاجم الأنجولي يلسين كامويش وخروجه من حسابات المشاركة مع الأهلي، رغم التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وقال شلبي، خلال تقديمه برنامجه “يا مساء الأنوار” عبر قناة MBC مصر 2، متسائلًا: “هل من الطبيعي أن أتعاقد مع مهاجم أجنبي يتقاضى راتبًا كبيرًا ولا يتواجد في قائمة المباراة؟”

وأكمل حديثه بتعليق ساخر قائلًا: “كامويش لو شارك مع الأهلي، لقطاته ستُعرض في نايل كوميدي