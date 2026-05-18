شوبير: كامويش أفشل صفقة في تاريخ الأهلي

علق الإعلامي أحمد شوبير، على صفقات الأهلي التي أبرمها خلال الموسم الذي ينتهي خلال الأيام المقبلة، ومدى جودتها.

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعيه:"يلسين كامويش أفشل صفقة في تاريخ الأهلي، أنا مش بقول أفشل لاعب في الأهلي، لكن هو أفشل صفقة في تاريخ الأهلي" .

وأضاف: "المهاجم كامويش أفشل صفقة فنيا وماليا وكل شيء في الأهلي، موجود وغير موجود".

وكان قد تعجب الإعلامي مدحت شلبي من موقف المهاجم الأنجولي يلسين كامويش وخروجه من حسابات المشاركة مع الأهلي، رغم التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وقال شلبي، خلال تقديمه برنامجه “يا مساء الأنوار” عبر قناة MBC مصر 2، متسائلًا: “هل من الطبيعي أن أتعاقد مع مهاجم أجنبي يتقاضى راتبًا كبيرًا ولا يتواجد في قائمة المباراة؟”

وأكمل حديثه بتعليق ساخر قائلًا: “كامويش لو شارك مع الأهلي، لقطاته ستُعرض في نايل كوميدي”.

وأضاف شلبي أنه ينصح مسؤولي الأهلي بعدم الإفصاح عن أي مفاوضات مع مدرب جديد إلا بعد انتهاء التعاقد مع بيس توروب بشكل رسمي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على وجود شخص يتواصل مع بيس توروب ويطالبه بعدم الرحيل والإبقاء عليه أطول فترة ممكنة لتحقيق استفادة مالية.